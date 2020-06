NIS America propose de grosses promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch

Les fans de jeux NIS America peuvent faire de grosses économies grâce à une nouvelle promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch. Les jeux de des franchises NIS America ont bénéficié de réductions notables.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. L’ensemble des promotions ci-dessous ne sont disponibles que sur l’eShop US pour le moment.

Les promotions de NIS America sont valable jusqu’au 16 juin 8:59 AM PT / 11:59 AM ET.

Destiny Connect: Tick-Tock Travelers – $23.99 (prix de base: $39.99)

Disaster Report 4: Summer Memories – $47.99 (prix de base: $59.99)

Disgaea 1 Complete – $24.99 (prix de base: $49.99)

God Wars The Complete Legend – $14.99 (prix de base: $39.99)

Happy Birthdays – $19.99 (prix de base: $39.99)

Kemono Heroes – $9.99 (prix de base: $14.99)

La-Mulana – $9.99 (prix de base: $14.99)

La-Mulana 2 – $19.99 (prix de base: $24.99)

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $24.99 (prix de base: $49.99)

Langrisser I & II – $34.99 (prix de base: $49.99)

Lapis x Labyrinth – $14.99 (prix de base: $29.99)

Penny-Punching Princess – $14.99 (prix de base: $39.99)

Psikyo Shooting Stars Alpha – $29.99 (prix de base: $39.99)

Psikyo Shooting Stars Bravo – $29.99 (prix de base: $39.99)

SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

SNK Heroines: Tag Team Frenzy – $29.99 (prix de base: $49.99)

The Alliance Alive HD Remastered – $29.99 (prix de base: $49.99)

The Caligula Effect: Overdose – $24.99 (prix de base: $49.99)

The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Longest Five Minutes – $14.99 (prix de base: $39.99)

The Lost Child – $19.99 (prix de base: $49.99)

The Princess Guide – $19.99 (prix de base: $39.99)

Touhou Genso Wanderer Reloaded – $19.99 (prix de base: $49.99)

Touhou Kobuto V: Burst Battle – $9.99 (prix de base: $19.99)

Yomawari: The Long Night Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Ys VIII: Lacrimosa of Dana – $29.99 (prix de base: $59.99)