Re:ZERO – The Prophecy of the Throne débarque cet hiver sur Nintendo Switch

Re:ZERO – Starting Life in Another World : The Prophecy of the Throne, le jeu d’aventure tactique, arrive cet hiver sur Nintendo Switch et Playstation 4.

Numskull Games et Spike Chunsoft, Inc, sont ravis d’annoncer que la très populaire série animée, Re:ZERO – Starting Life in Another World, arrive sur Nintendo Switch et Playstation 4, avec deux éditions limitées, la Badge Edition et la Collector’s Edition.

Just for Games sera le distributeur officiel du jeu en France.

Re:ZERO – Starting Life in Another World est issu d’un light novel japonais écrit par Tappei Nagatsuki et illustré par Shinichirou Otsuka. La série est devenue un animé populaire, avec une seconde saison prévue pour juillet 2020.

A propos de Re:ZERO – Starting Life in Another World : The Prophecy of the Throne

Un mois après que Subaru a entamé sa vie dans ce nouveau monde, apparaît un émissaire envoyé par la famille royale, apportant avec lui la nouvelle selon laquelle la sélection royale a été reportée, ne donnant aucune raison. Le report de ce grand événement, déterminant pour la succession du Royaume de Lugunica, pousse Subaru et ses amis à agir. Ils retournent à la capitale royale et se rendent compte qu’un sixième candidat prétend désormais à la succession. Mais d’après la prophétie de la pierre du Dragon, seuls cinq candidats peuvent être choisis. L’un d’entre eux est un imposteur, et les soupçons se portent immédiatement sur une femme : Emilia. Quelle vérité se cache derrière cette mystérieuse toile d’assassinats, de trahisons et de conspirations…?

Principales fonctionnalités :

• Découvrez un tout nouvel arc narratif pour Re:ZERO, entièrement supervisé par l’auteur de la série Tappei Nagatsuki

• Incluant de nouveaux personnages réalisés par l’artiste original Shinichirou Otsuka, ainsi que vos favoris de la série !

Versions physiques exclusives distribuées par Just for Games :

La Badge Edition comprend 4 pin’s exclusifs au tirage limité dans une boîte originale décorée par les portraits d’Emilia, Subaru, Rem et d’un autre personnage devant encore être dévoilé ! Ces bonus sont exclusifs aux versions physiques du jeu, et ne seront pas réédités, alors pré commandez dès aujourd’hui !