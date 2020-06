Pokétoon, le nouveau dessin animé de licence Pokémon

Si vous aimez les Looney Toons ainsi que Pokémon, vous devriez être ravis de la tournure que pourrait prendre la chaîne Youtube « Pokémon Kids TV » appartenant à The Pokémon Company, puisqu’il y à peu, a été publié le premier épisode d’une potentielle nouvelle saga animée Pokémon plus centrée sur ces derniers et totalement inspirée des classiques d’animation de la Warner : PokéToon » et sous titré « The Pokémon cartoon animation » et « Zuruggu and Mimikkyu » / « Chase the Beans ».

Sans vous en dire plus sinon que nécessairement centré sur Baggiguane et Mimiqui, nous vous invitons à regarder l’épisode en question totalement gratuitement ci-après ainsi qu’à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous seriez chauds pour d’autres épisodes -ce qui pour l’instant, n’a pas été communiqué- :