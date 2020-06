Tour d’actualité Nintendo Switch: 18 nouveaux jeux annoncés, trailer, dates, etc.

On commence de suite avec Pack Master annoncé sur Nintendo Switch pour le 11 juin, aujourd’hui quoi.

Guidez Elden dans sa mission à travers contrée ravagée pour sauver sa mère d’horreurs anciennes. Prenez part à des combats brutaux et techniques, et apprenez à maîtriser la magie tout au long de ce chemin oublié qu’est Forgotten… Elden: Path of the Forgotten sera disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch le 2 juillet, les précommandes commencent aujourd’hui.

Elden explore ce récit par le biais de méthodes non-conventionnelles et indirectes : un peu comme lire un livre illustré dans une langue que vous ne comprenez pas. Le combat est axé sur la réaction, pas l’action, et vous devez gérer votre énergie et votre positionnement en attendant l’instant parfait pour agir, ou apprendre l’art de parer les coups. Visuellement inspiré par les emblématiques jeux à 16 et 8 bits, Elden: Path of the Forgotten vous plonge dans un univers angoissant, oppressant et sombre qui n’attend qu’à être exploré.

CARACTÉRISTIQUES

Une multitude de régions complexes et stimulantes.

Des ennemis et des boss terrifiants, inspirés de l’univers lovecraftien.

Des armes et des sorts uniques et dévastateurs.

Des éléments puissants et dynamiques.

Grisaia: Phantom Trigger Vol. 1 & 2 sortira le 25 juin sur l’eShop Nintendo Switch.

Re:Turn – One Way Trip sortira le 29 septembre sur Nintendo Switch.

Masky sortira lui aussi aujourd’hui sur l’eShop.

Super Soccer Blast sortira en juin sur Nintendo Switch via l’eShop.

Hardcore Mecha arrivera en octobre sur Nintendo Switch.

MissileDancer sortira sur Nintendo Switch le 25 juin.

Radio Squid sortira sur Nintendo Switch le 19 juin.

Working Zombies sortira un jour plus tôt, le 18 juin, pour $19.99 / £17.99 / €19.99 / HK$149 / ¥1,800.

Prévu pour le début de l’été, Ary and the Secret of Seasons arrivera en retard et ne sortira qu’en septembre prochain.

Darius Cozmic Collection Arcade and Console sortira le 16 juin sur Nintendo Switch. La liste des jeux de cette collection:

Darius II (Mega Drive, JP version)

SAGAIA (Genesis, US version)

SAGAIA (Master System, EU version)

Darius Twin (Super Famicom, JP version)

Darius Twin (Super NES, US version)

Darius Force (Super Famicom, JP version)

Super Nova (Super NES, US version)

Darius Alpha (PC Engine, JP version)

Darius Plus (PC Engine, JP version)

Darius (Arcade, original version)

Darius (Arcade, new version)

Darius (Arcade, extra version)

Darius II (Arcade, Dual Screen version)

SAGAIA (Arcade, ver.1)

SAGAIA (Arcade, ver.2)

Darius Gaiden (Arcade)

Arcade Archives Sunset Riders arrivera aujourd’hui pour 7,99 $ / 6,99 € / 6,29 £.

Gravity Heroes sortira sur Nintendo Switch début 2021.

The Bard’s Tale ARPG: Remastered and Resnarkled sortira sur Nintendo Switch le 18 juin sur Nintendo Switch et Xbox Game Pass.

Vidéo d’introduction pour Mr. Driller DrillLand qui sortira le 25 juin.

Demon Turf est annoncé sur Nintendo Switch.

My Butler arrivera le 26 juin sur l’eShop nippon de la Nintendo Switch.

Klaus est un jeu de casse-tête et de 2D plateformes de précision avec une narration introspective. Les plateformes étroites et difficiles de Klaus s’inspirent de grands classiques. -Klaus- sortira sur Nintendo Switch le 18 juin pour $15.

Five Dates,un FMV romantique, sortira sur Nintendo Switch.

Pour bien finir cette article, je vous propose le classement des ventes sur l’eShop 3DS aux États-Unis.

Software

Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Pokemon Crystal Tomodachi Life Pokemon Yellow Super Mario Bros. 3 Zelda: Ocarina of Time 3D Pokemon Red Pokemon Gold Pokemon Silver Super Mario 3D Land Zelda: Majora’s Mask 3D Pokemon Omega Ruby Super Mario World Pokemon Alpha Sapphire Pokemon Blue Super Mario Maker for 3DS Pokemon Ultra Sun Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice Pokemon X

