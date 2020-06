Helheim Hassle, le jeu de plateforme et de réflexion qui vous fera perdre la tête, sortira le 18 août

Ce conte nordique, imaginé par le studio derrière Manual Samuel, vous trainera jusqu’en enfer, et vous n’en reviendrez pas indemne !

Hamar, Norvège – 12 juin 2020 – Le développeur norvégien, Perfectly Paranormal, est heureux d’annoncer qu’Helheim Hassle, son nouveau jeu de plateforme et de réflexion qui vous fera littéralement perdre la tête, sortira le 18 août sur Nintendo Switch, Xbox One et PC via Steam. Une version sur PlayStation 4 suivra un peu plus tard.

Helheim Hassle est un jeu d’aventure narratif aussi drôle que macabre, se déroulant dans le même univers que Manual Samuel, et dans lequel il est tout autant question d’amitié que de membres arrachés. Vous incarnez Bjørn, un Viking pacifiste opposé à l’idée d’aller au Valhalla après sa mort… Le pauvre passe l’arme à gauche et c’est là qu’il est envoyé. Il cherchera à négocier son échappatoire, en proposant son aide au mystérieux Pesto dans sa quête d’un objet magique très spécial… En contrepartie, Pesto cherchera à offrir à Bjørn une place permanente à Helheim. Quelle plaie !

Les joueurs devront accomplir jusqu’à 70 quêtes, réparties dans plus de 14 niveaux, qui nécessiteront de combiner les différents membres du héros de bien des façons, afin de venir à bout des nombreux défis et casse-tête uniques du jeu. Au fil de leur aventure, les joueurs feront la rencontre de plus de 80 personnages originaux, venus de tous horizons (et de l’au-delà), tels que des dieux contrariés, des ours fantomatiques, des dragons, des elfes, des nains et des ouvriers gobelins, tous doublés par 24 acteurs professionnels, pour plus de 3 700 lignes de texte !

À propos de Perfectly Paranormal

Perfectly Paranormal est une équipe de fous furieux venus de tous horizons, installée en Norvège, dont le but est de créer des jeux et de chercher les embrouilles. Et comme l’équipe est à court d’embrouilles… Elle s’affaire à concevoir des univers palpitants, remplis de personnages hauts en couleur, de magie et de problèmes divins que seules des mécaniques de gameplay élaborées pourront résoudre.