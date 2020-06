Le plein d’images pour Catherine: Full Body et Final Fantasy Crystal Chronicles sur Nintendo Switch

Les deux jeux sont attendus pour cet été sur la console hybride de Nintendo.

En plus des graphismes et un son remastérisés, FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition propose diverses améliorations offrant aux joueurs une expérience de jeu plus envoûtante que jamais. Les joueurs profiteront de doublages, de parties multijoueur et multiplateforme en ligne**, de nouveaux objets, et de nouveaux donjons et boss trépidants. Ils pourront ainsi explorer un monde superbe, créer de nouveaux souvenirs, faire appel à leur force et à la magie en tissant des liens avec des personnages fantastiques et faire équipe avec leurs amis pour affronter de redoutables ennemis dans des combats ludiques mêlant mécaniques d’action et de RPG.

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition propose également une fonctionnalité de mime inédite qui permettra aux joueurs de prendre l’apparence des différents personnages rencontrés au long de leur aventure. En collectionnant des timbres, en fréquentant des tanières de mog ou encore en terminant des donjons difficiles, les joueurs obtiendront des cristaux spéciaux grâce auxquels ils pourront prendre l’apparence de leurs personnages préférés de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES et continuer leur aventure avec panache.

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition sera disponible le 27 août 2020* sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, ainsi que sur l’App Store® et Google Play™ Store.

Catherine: Full Body est un jeu de puzzle captivant, avec des touches d’action-aventure, qui traite de thèmes matures, à savoir les relations sentimentales et les choix difficiles auxquels nous pouvons être confrontés. Notre histoire tourne autour de la peur phobique de Vincent pour l’engagement, alors que ce dernier est sur le point de passer à l’étape supérieure dans sa relation amoureuse. Décidera-t-il alors de se lancer ou bien au contraire de tout arrêter ? En succombant à la tentation d’une nouvelle romance, Vincent se retrouvera pris au piège, toutes les nuits, dans un cauchemar récurrent où il devra grimper une tour faite de blocs en résolvant des puzzles, avant que tout ne s’écroule sous lui. Il doit absolument atteindre son sommet s’il veut se réveiller au matin, et donc survivre un jour de plus…

