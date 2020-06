Les précommandes de Windbound sont désormais disponibles !

Deep Silver est heureux d’annoncer que Windbound, le très joli RPG de survie et d’aventure développé par 5 Lives Studios, est disponible en précommande sur Xbox One, et PC via Steam et Epic Games Store ainsi que toutes les autres plateformes très bientôt. Le jeu a également été confirmé sur Google Stadia.

Deep Silver a dévoilé en exclusivité du gameplay pendant The Escapist Indie Showcase. Un nouveau jour se lève sur les îles interdites. Incarnez Kara, bien décidée à retrouver le chemin qui la ramènera après de sa tribu, dans une odyssée extraordinaire qui la conduira vers l’inconnu.

Les îles sont animées par de la magie et par des enchantements qui racontent leurs origines et révèlent le véritable rôle de Kara. Chaque artefact qu’elle déterrera révélera un nouvel indice sur son passé.

Observez l’évolution de Kara en matière de survie tandis qu’elle récupère des ressources et gagne en compétences pour mieux crafter. Créez-lui le navire de mer ultime ainsi que des armes et des tenues puissantes. Menez Kara à sa destinée, guidez-la à travers de féroces combats sur la terre et en mer et faites d’elle une guerrière endurcie.

Elle devra affronter des tempêtes comme elle n’en n’a jamais vues, ce qui la forcera à traverser les eaux dangereuses et donc à faire face à un présence mystique qui se trouve sous la mer.

Les joueurs qui précommanderont sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, le Nintendo eShop, Steam ou Epic recevront un item ancestral.

Pour la tribu de Kara, les exploits de ses ancêtres sont légendaires. Chasseurs, pêcheurs, guerriers, poètes et philosophes, leurs histoires témoignent tous d’un peuple qui vivait en parfaite harmonie avec la nature et nageait dans les eaux profondes en compagnie des dieux. Bien que nous ne sachions pas ce qui a causé leur perte, leur héritage se perpétue dans ces artefacts que l’on retrouve encore aujourd’hui.

Tenue ancestrale

Ce vêtement précieux (qui va aussi bien à une guerrière qu’à une prêtresse) a été transmis de génération en génération. Le moment est venu pour Kara d’honorer son passé.

Rame ancestrale

La rame océanique a été vénérée dans le passé. Sa signification reste aujourd’hui un mystère pour le peuple de Kara. Néanmoins, cette rame toute cabossée par le sel de la mer reste très solide et fonctionnelle, en dépit de son âge.

Lame ancestrale

Où et comment ses ancêtres ont acquis ces lames provenant de la mer reste un mystère, mais peu nieraient leur efficacité. Lumineuse, durable et très précise, cette lame coupe toujours aussi bien qu’elle le faisait il y a plus de cent ans.

A propos de l’histoire :

Les îles interdites vous appellent, découvrez leurs secrets.

Seule naufragée sur une île inexplorée, découvrez, apprenez et naviguez à travers les terres et les mers agitées afin de rester en vie.

Incarnez Kara, une guerrière prise au piège en pleine mer par une tempête féroce et qui finit par dériver loin de sa tribu. Tombé de votre bateau et à la merci des eaux tourmentées, vous êtes rejeté au large d’un mystérieux paradis; des îles oubliées.

Sans bateau, sans nourriture ni outils, vous devrez compter sur votre volonté et vos aptitudes à la survie afin de découvrir les ressources de cette île magnifique et riche. Craftez des outils et des armes afin de chasser et de vous défendre contre la sauvagerie de la nature elle-même ainsi que ses fantastiques créatures.

Alors que vous explorerez d’autres îles et en visiterez leurs ruines, les secrets du passé seront révélés. Résolvez ces mystères et vous pourrez bien trouver plus que juste votre chemin jusqu’à chez vous…

Les caractéristiques du jeu :

Découvrez les secrets cachés : Embarquez dans un voyage personnel et découvrez l’histoire des îles idylliques interdites, chacune détient la clé pour accéder à de mystérieuses et d’inattendues révélations.

Explorez plus loin que ce que les yeux peuvent voir : Dirigez-vous vers l’horizon, avancez à travers les îles, chacune avec sa propre faune et flore, ses paysages et ses challenges que vous devrez affronter.

Vivez de ce que la nature vous offre : Parcourez les chemins sauvages des îles en quête de ressources que vous pourrez utiliser pour crafter des outils et des armes qui vous permettront de chasser mais aussi d’améliorer votre bateau. Lorsque les ressources se font rares c’est qu’il est temps de mettre les voiles.

Construisez le bateau parfait : Votre bateau sera votre compagnon clé lors de cette aventure, fabriquez minutieusement votre propre voilier personnalisable pour affronter les eaux et naviguer d’une île à l’autre. Designez votre bateau afin d’affronter des vents violents, de monstrueuses vagues et des créatures mortelles venues tout droit des profondeurs.