Nouveau trailer pour Windbound sur Nintendo Switch

Deep Silver et 5 Lives Studios dévoilent une nouvelle vidéo de Windbound sur Nintendo Switch qui arrive le 28 aout.

Créé par les développeurs australiens, 5 Lives Studios, Windbound est un très joli jeu de survie et d’aventure avec un côté rogue-like. Ce titre à la troisième personne vous fera chasser, explorer et crafter. Les joueurs incarneront Kara, cette dernière ayant fait naufrage sur une terre inconnue, elle doit maintenant apprendre à s’adapter et à survivre, tandis qu’elle découvre les mystères d’une série d’îles oubliées.

Windbound amène un vent de fraicheur au genre survival. Le jeu se concentre sur la chasse nomade, l’exploration et sur la construction de bateau avec une expérience de navigation immersive. Windbound offre des options de rejouabilité sans fin grâce à son monde procédurale, une faune dynamique ainsi que le système de craft des bateaux.

5 Lives Studios fut créé par cinq vétérans de l’industrie, ayant travaillé sur différents titres variés. Leur premier titre, Satellite Reign, a été fondé grâce à la campagne Kickstarter la plus populaire d’Australie (catégorie jeux vidéo), avec plus de 705,000$ USD récoltés. Le jeu est sorti en 2015 et a été reçu très favorablement par la presse, il a été nommé pour de nombreux prix.

A propos de l’histoire :

Les îles interdites vous appellent, découvrez leurs secrets.

Seule naufragée sur une île inexplorée, découvrez, apprenez et naviguez à travers les terres et les mers agitées afin de rester en vie.

Incarnez Kara, une guerrière prise au piège en pleine mer par une tempête féroce et qui finit par dériver loin de sa tribu. Tombé de votre bateau et à la merci des eaux tourmentées, vous êtes rejeté au large d’un mystérieux paradis; des îles oubliées.

Sans bateau, sans nourriture ni outils, vous devrez compter sur votre volonté et vos aptitudes à la survie afin de découvrir les ressources de cette île magnifique et riche. Craftez des outils et des armes afin de chasser et de vous défendre contre la sauvagerie de la nature elle-même ainsi que ses fantastiques créatures.

Alors que vous explorerez d’autres îles et en visiterez leurs ruines, les secrets du passé seront révélés. Résolvez ces mystères et vous pourrez bien trouver plus que juste votre chemin jusqu’à chez vous…

Les caractéristiques du jeu :

Découvrez les secrets cachés : Embarquez dans un voyage personnel et découvrez l’histoire des îles idylliques interdites, chacune détient la clé pour accéder à de mystérieuses et d’inattendues révélations.

Explorez plus loin que ce que les yeux peuvent voir : Dirigez-vous vers l’horizon, avancez à travers les îles, chacune avec sa propre faune et flore, ses paysages et ses challenges que vous devrez affronter.

Vivez de ce que la nature vous offre : Parcourez les chemins sauvages des îles en quête de ressources que vous pourrez utiliser pour crafter des outils et des armes qui vous permettront de chasser mais aussi d’améliorer votre bateau. Lorsque les ressources se font rares c’est qu’il est temps de mettre les voiles.

Construisez le bateau parfait : Votre bateau sera votre compagnon clé lors de cette aventure, fabriquez minutieusement votre propre voilier personnalisable pour affronter les eaux et naviguer d’une île à l’autre. Designez votre bateau afin d’affronter des vents violents, de monstrueuses vagues et des créatures mortelles venues tout droit des profondeurs.