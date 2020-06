Cris Tales sortira le 17 novembre 2020

Une nouvelle cinématique révèle qu’une mystérieuse impératrice trouble le monde merveilleux du jeu ; une nouvelle démo est désormais disponible sur Steam et GOG

Walnut Creek, Californie – 13 juin 2020 – L’éditeur indépendant Modus Games, ainsi que les développeurs Dreams Uncorporated et SYCK, annoncent que Cris Tales, véritable lettre d’amour indépendante aux fans de JRPG, sortira le 17 novembre 2020 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. Par la suite, le jeu sera également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Enfin, la démo gratuite du jeu sur Steam et GOG a été mise à jour avec de nouveaux ennemis et un mode arène inédit.

Cette annonce s’accompagne d’une nouvelle cinématique saisissante dévoilée pendant le PC Gaming Show, révélant le combat mené par la protagoniste Crisbell qui se bat pour éviter que son pays ne tombe sous l’emprise d’une impératrice menaçante. Aidée de ses puissants amis et de son pimpant guide amphibien, Crisbell devient le seul espoir du monde de Crystallis.

Retrouvez l’univers vif et coloré de Cris Tales dans la vidéo ci-dessous :

La nouvelle démo disponible sur Steam et GOG présente une nouvelle mini-arène ! Willhelm rejoint l’expérience pour 8 combats dont la difficulté augmente progressivement et au cours desquels les joueurs feront face à de nouveaux ennemis et testeront leur courage dans un affrontement contre un mini-boss ! Cet aperçu du mode arène donne un avant-goût de l’expérience qui sera disponible dans le jeu. Téléchargez la démo sur Steam ou sur GOG.

Cris Tales est un hommage aux jeux de rôle classiques où passé, présent et futur s’entremêlent sur le même écran. Les joueurs peuvent utiliser les capacités de Crisbell pour voyager à travers les époques, aider les citoyens des royaumes de Crystallis et prendre le dessus lors des affrontements contre leurs ennemis. Cris Tales est un monde inspiré de la Colombie et dessiné à la main, qui allie parfaitement la fantaisie avec les monuments et l’architecture du monde réel, faisant de ce voyage une incroyable expérience.