Devolver Digital propose de grosses promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch

Les fans de jeux Devolver Digital peuvent faire de grosses économies grâce à une nouvelle promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch. Les jeux de des franchises Devolver Digital ont bénéficié de réductions notables.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. L’ensemble (ou presque) des promotions ci-dessous ne disponibles sur l’eShop US et en Europe pour le moment.

Les promotions de Devolver Digital sont valable jusqu’au 16 juin 8:59 AM PT / 11:59 AM ET.

Ape Out – $7.49 (prix de base $14.99)

Broforce – $3.74 (prix de base $14.99)

Crossing Souls – $3.74 (prix de base $14.99)

Downwell – $0.99 (prix de base $2.99), promotion aussi en Europe au prix de 0,99€

Enter the Gungeon – $7.49 (prix de base $14.99), promotion aussi en Europe au prix de 7,49€

Exit the Gungeon – $8.49 (prix de base $9.99)

Gato Roboto – $3.99 (prix de base $7.99), promotion aussi en Europe au prix de 3,99€

Gris – $8.49 (prix de base $16.99), promotion aussi en Europe au prix de 8,49€

Heave Ho – $4.99 (prix de base $9.99), promotion aussi en Europe au prix de 4,99€

Hotline Miami Collection – $8.74 (prix de base $24.99), promotion aussi en Europe au prix de 8,74€

I Hate Running Backwards – $3.74 (prix de base $14.99)

Katana Zero – $10.04 (prix de base $14.99), promotion aussi en Europe au prix de 10,04€

Minit – $4.99 (prix de base $9.99), promotion aussi en Europe au prix de 4,99€

Mother Russia Bleeds – $3.74 (prix de base $14.99)

My Friend Pedro – $11.99 (prix de base $19.99), promotion aussi en Europe au prix de 11,99€

Not a Hero: Super Snazzy Edition – $2.59 (prix de base $12.99)

Pikuniku – $6.49 (prix de base $12.99), promotion aussi en Europe au prix de 6,49€

Reigns: Game of Thrones – $1.99 (prix de base $3.99), promotion aussi en Europe au prix de 1,99€

Reigns: Kings & Queens – $3.99 (prix de base $7.99), promotion aussi en Europe au prix de 3,99€

Stories Untold – $2.49 (prix de base $9.99), promotion aussi en Europe au prix de 2,49€

The Messenger – $9.99 (prix de base $19.99), promotion aussi en Europe au prix de 9,99€

The Red Strings Club – $7.49 (prix de base $14.99), promotion aussi en Europe au prix de 7,50€

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $7.49 (prix de base $14.99), promotion aussi en Europe au prix de 7,50€

The Talos Principle: Deluxe Edition – $14.99 (prix de base $29.99), promotion aussi en Europe au prix de 14,99€