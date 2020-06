GoNNER2 annoncé sur Nintendo Switch

Pour ceux qui ont aimé GoNNER, sorti en 2016, vous serez ravie d’apprendre qu’une suite vient d’être annoncée ! Le jeu de plate-forme maintes fois récompensé se dote d’une suite

L’éditeur Raw Fury et le développeur Ditto de jArt in Heart sont heureux d’annoncer que GoNNER, le jeu récompensé à l’IGF s’offre une suite qui arrivera dès 2020. Si cette nouvelle vous fait perdre la tête, pas d’inquiétude, GONNER2 en a une multide de rechange à vous proposer.

GONNER2, c’est un jeu de plate-forme d’action désordonné et mignon, généré procéduralement, avec des éléments roguelike qui vous tiendront en haleine.

Ikk, le héros altruiste et inattendu est enfin de retour dans GONNER2, une histoire sur l’étrange amitié entre Ikk et la Mort – mais cette fois, la Mort a besoin de l’aide d’Ikk. Sa tanière a été envahie par une mystérieuse présence et elle a besoin de ce dernier pour la faire tomber.

Ce jeu s’adresse aux curieux, aux courageux et aux gens un peu fantaisistes. Réveillez l’enfant qui sommeille en vous en volant à travers les niveaux, en tirant sur tout ce qui bouge et en effectuant des destructions acrobatiques ridicules. Le tout en découvrant le monde effrayant et chaotique qui vous entoure de ses couleurs éclatantes.

Vous allez rebondir et tirer, encore et encore, mais ce n’est que le début. Chaque fois que vous jouerez, les niveaux seront complètement différents et vous présenteront des défis uniques (et bizarres) à relever et des secrets à découvrir. Des sensations fortes, de l’action et des surprises vous attendent lors de la sortie du jeu dans le courant de l’année. Si vous avez l’impression que tout est possible, GONNER2 va se faire un plaisir de vous le démontrer !

Les fonctionnalités de GONNER2 :

Un shooter d’action/plate-forme intense

Des niveaux générés procéduralement dans un moment étrange et surréaliste

Une structure de niveaux non linéaire

Une multitude de têtes, d’armes et d’améliorations à combiner

Des boss fights

Des mystères et des secrets ! Oui, des tonnes de secrets…

La sortie de GONNER2 est prévue en 2020 sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

À propos de Art in Heart

Art in Heart est un studio de développement de jeux indépendant basé dans le nord de la Suède, fondé par le programmeur, le concepteur de jeux et l’artiste Ditto. GoNNER a été le premier jeu commercial de Ditto avec son studio Art in Heart après avoir sorti plusieurs petits jeux très appréciés sur itch.io.. Ditto est peut-être le seul membre de Art in Heart, mais pour réaliser un jeu, il faut une équipe. L’équipe qui travaille sur GONNER2 est : Ditto (code, art et design), Martin Kvale (sound design), Joar Renolen (musique), Inna Hansen (art, conception des personnages), Daniel Linssen (game design). Art in Heart crée des jeux pleins de rebondissements, de secrets et de surprises. Ne pensez pas que vous savez ce qui vous attend, car ce n’est pas le cas.