Night Call arrive sur consoles le 24 juin

Ami. Confident. Thérapeute. Voyeur.

En tant que chauffeur de taxi de nuit, vous enfilez différentes casquettes au gré de vos clients. Et vous allez devoir endosser ces rôles si vous voulez attraper le tueur en série qui vous a meurtri votre chair de son couteau…

Votre don est de faire parler les gens, et dans une enquête, c’est souvent un talent qui s’avère très utile. Vous n’êtes pas un détective, mais, grâce votre talent pour les mots, c’est tout comme. Auprès de vous, les gens se détendent et les langues se délient… Ils partagent avec vous leurs pensées, leurs émotions, leur histoire… et leurs secrets.

Night Call se garera sur Xbox One et Nintendo Switch le 24 juin.

Night Call est une expérience narrative avant tout, avec un peu de gestion de ressources et de mécaniques d’enquête. Avec plus de 90 passagers à rencontrer, vous vivrez des moments forts parfois presque mystiques et d’autres qui vous feront réfléchir, en abordant certains thèmes peu abordés dans les jeux vidéo. Night Call , ce n’est pas une histoire, mais plutôt un récit collectif de tous ces personnages qui ont quelque chose à partager et qui contribuent à la plus grande enquête à laquelle vous êtes maintenant chargé de participer afin de sauver votre vie.

**ATTENTION : Night Call est un jeu s’adressant à un public mature, le jeu évoquant parfois les thèmes de la violence, du sexe et de l’alcool. Certains choix peuvent amener des dialogues sur des catastrophes, la politique, la religion et la violence. Le jeu utilise des insultes et des phrases qui peuvent offenser.**

UN JEU SPLENDIDE DANS LE STYLE DES PLUS GRANDS ROMANS NOIRS : tous les personnages et tous les lieux ont été dessinés à la main avec amour, dans un style en noir et blanc qui crève l’écran, à la manière des plus grands polars.

UNE GALERIE DE PERSONNAGES EXTRÊMEMENT VARIÉS : rencontrez des dizaines personnages originaux, surprenants et réalistes, et partagez leur vie pendant quelques instants. Écoutez-les et aidez-les, tous pourraient avoir des choses à vous offrir.

ENQUÊTE OU PROFIT ? À VOUS DE VOIR : chercherez-vous à gagner de l’argent, ou préférerez-vous perdre une course pour obtenir des informations à la place ? Choisissez vite, le temps presse !

PLUSIEURS AFFAIRES, PLUSIEURS TUEURS : recueillez les indices concernant trois affaires distinctes. Parviendrez-vous à découvrir l’identité des tueurs ? Faites attention, car un suspect coupable dans une affaire peut très bien être totalement innocent dans une autre.

UN JEU NARRATIF NON LINÉAIRE : Les rencontres sont aléatoires. Chaque partie est différente.

MODE BALADE : Parfois, vous avez juste envie de vous balader dans les rues sombres de la ville et de profiter de conversations intéressantes. Ce mode est parfait pour les conducteurs qui cherchent à se détendre et à faire le plein de leur Passidex !

