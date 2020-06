Six nouveaux jeux Nintendo Switch annoncés ou datés

Towaga: Among Shadows est un jeu d’action au rythme effréné inspiré par l’animation classique en 2D. Partez affronter le Néant et suivez la voie de la lumière ! Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 25 juin prochain vient l’eShop.

Dans Towaga: Among Shadows, vous apprendrez à maîtriser le pouvoir de la lumière pour conjurer des hordes de créatures enragées bien décidées à vous réduire en charpie. Vos compétences et votre persévérance seront mises à rude épreuve tandis que vous luttez à travers la jungle ou que vous parcourez les cieux surplombant les temples perchés sur les montagnes.

Une aventure unique

Découvrez des sorts dévastateurs, améliorez vos compétences et débloquez de nouveaux équipements pour vous aider à affronter Metnal, le Héraut du Néant, et sa légion des ténèbres. Progressez à travers plus de 70 niveaux uniques et explorez les 4 modes de jeu distincts, tout en découvrant le mystérieux passé d’Az’kalar par le biais d’artéfacts à débloquer.

Un univers riche et enchanteur

Explorez un monde envoûtant doté de graphismes et de cinématiques inspirés par les films d’animation. La bande-son immersive guidera vos pas dans cet univers mystique où l’erreur n’est pas permise.

Combattez pour la lumière

Mesurez-vous à vos amis, grimpez dans le classement et prouvez votre valeur via des défis qui testeront vos compétences.

Saurez-vous bannir le Néant et restaurer la paix sur l’île?

Warhammer 40,000: Mechanicus sortira le 17 juillet sur Nintendo Switch.

Pour la première fois sur consoles, prenez le contrôle de l’une des armées les plus technologiquement avancées de l’Imperium – l’Adeptus Mechanicus, et gérez chaque mouvement de vos Tech-Priests pour vous frayer un chemin à travers les mystérieuses tombes de la planète Silva Tenebris, lors de votre quête pour récupérer d’anciennes technologies.

Le système de combat stratégique et immersif de Mechanicus, est combiné à l’histoire captivante écrite par Ben Counter, auteur publié par Black Library, spécialement adaptée à la personnalité unique de la faction Adeptus Mechanicus.

Cette édition console de Warhammer 40,000 : Mechanicus comprend le jeu de base, ainsi que le DLC Heretek. Ce dernier dévoile le visage sombre de la faction Adeptus Mechanicus comme jamais auparavant. Combattez d’effroyables ennemis aux visages familiers dans un groupe de Tech-Priests heretek, à travers cinq nouvelles missions. De plus, de nouvelles disciplines, troupes et puissances de feu sont à débloquer pour vous aider à travers votre périple.

Les versions consoles comprennent également la bande-son et l’artbook numériques du jeu, ainsi que des armes de mêlées exclusives.

Bienvenue dans le monde de CastleStorm, un super jeu de combat, de destruction d’environnements et de tours de défense en 2D ! CastleStorm est né des souvenirs d’enfance des développeurs qui aimaient construire et détruire des châteaux en Lego. CastleStorm II est annoncé aujourd’hui et sortira lez 31 Juillet sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Votre Grâce, en ces temps troublés, les insignifiantes requêtes des pétitionnaires exigent plus que ce que nos ressources limitées permettent de leur allouer… sans oublier la guerre ! Un délicat équilibre se doit d’être établi. Votre trône vous attend. Yes, Your Grace sortira lui le 26 juin, toujours sur l’eShop Nintendo Switch.

Dans ce jeu de gestion médiéval, des pétitionnaires se présentent à la salle du trône à chaque tour pour quérir conseils et assistance. Choisirez-vous de les aider, ou réserverez-vous vos ressources à de plus importantes affaires ? N’oubliez pas : les ressources en question sont limitées, et tout le monde n’a pas les intérêts du royaume en tête…

Écoutez les pétitionnaires et décidez à qui accorder votre soutien.

Aidez les membres de votre famille à résoudre leurs problèmes personnels et influencez leur destin.

Engagez des généraux, des sorcières et des chasseurs pour vous aider dans votre tâche.

Préparez votre armée et formez des alliances en satisfaisant les caprices de nobles et de rois.

Suivez les histoires des personnages aussi hauts en couleur que déterminés qui viennent vous rendre visite.

Yes, Your Grace conte l’histoire de Davern, un royaume médiéval gouverné par le roi Eryk. Le jeu prend place dans un univers fictif où monstres et ésotérisme, inspirés du folklore slave, sont monnaie courante. Les villageois viendront vous demander de l’aide sur différents sujets allant des attaques de monstres prenant le village pour cible au manque de distractions. Certains allégeront l’atmosphère de la salle du trône avec leurs traits d’humour, tandis que d’autres vous confronteront à des choix cornéliens. Votre famille compte également et aura besoin de votre appui au cours des moments difficiles qui jalonneront votre règne.

Vous rencontrerez des seigneurs aux profils variés dont le soutien vous sera précieux pour espérer gagner la bataille qui se profile à l’horizon, mais certains n’hésiteront pas à vous soumettre les plus immorales des demandes pour consolider votre alliance. Une chose est sûre : il ne sera pas facile de contenter tout le monde…

Annoncé en juin 2018, le titre Grimsha desortira le 25 juin à un prix de 19.99€.

Dirigez le groupe d’aventuriers, testez vos compétences de combat et explorez le monde vivant peint à la main dans le RPG tactique Grimshade.

Hotshot Racing est un jeu de course style arcade ultra-rapide qui mélange la gestion du drift, des visuels rétro nets et une incroyable sensation de vitesse pour une expérience de conduite enivrante. Prévu à l’origine pour ce printemps 2020, Curve Digital, Lucky Mountain Games et Sumo Digital annoncent le report du jeu Hotshot Racing pour cet été.

Seize circuits remplis de virages et de lignes droites pour des courses ultra-rapides. Admirez la côte, la jungle, les Alpes et le désert de Las Vegas : chaque circuit est modelé avec des couleurs vives et un ciel bleu à perte de vue. Les modes Contre-la-montre et Grand Prix s’adressent à ceux qui aiment les courses classiques, et les modes “Gendarmes et voleurs ” et “Conduire ou mourir” offrent de nouvelles façons de jouer. Chaque mode est disponible en solo, en écran partagé à quatre joueurs et huit joueurs en ligne. Le mode Contre-la-montre est réservé au solo. Les modes solo tournent à 60 FPS pour une sensation de vitesse inégalée. Battez des records de tours pour monter dans les classements en ligne ou téléchargez des tours fantômes pour suivre la trajectoire des meilleurs.

VOICI LES VEDETTES

Keiko, Xing, Mike, Alexa, Aston, Toshiro, Marcus et Viktor : huit fous du volant qui ont consacré leur vie à la poursuite du titre de meilleur pilote de course au monde.

UN COUP DE POUCE BIEN MÉRITÉ

Gagnez du boost en driftant et en faisant glisser vos adversaires, puis utilisez le boost pour les scotcher.

EXPLOITEZ LE DRIFT

Le drift est crucial dans Hotshot Racing. Utilisez le drift pour charger le boost. Conservez-le le plus longtemps possible pour maintenir une vitesse maximale lors d’une course.

CONDUIRE OU MOURIR

Ici, chaque voiture a une bombe. Descendez en dessous d’une certaine vitesse et BOUM ! La bombe explose de plus en plus vite et force les joueurs à conserver une vitesse folle.

GENDARMES ET VOLEURS

Les voleurs échappent aux gendarmes. Les gendarmes attrapent les voleurs et les convertissent à leur équipe. Les criminels restants doivent donc être habiles au volant !