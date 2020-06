WEST OF DEAD arrive le 18 juin sur Steam et Xbox One, cet été sur Nintendo Switch

Les portes du purgatoire sont prêtes à s’ouvrir…

La date de sortie de WEST OF DEAD vient d’être annoncée ce soir à l’occasion de l’évènement Guerilla Collective. Le twin-stick shooter avec des éléments roguelike débarquera sur Steam et Xbox One le 18 juin.

À votre réveil, vous êtes pris au piège dans le monde souterrain, entouré d’âmes maléfiques qui sont à vos trousses. Pour échapper à votre sinistre purgatoire, il vous faudra user de stratégie et varier votre style de jeu, vos armes et vos capacités afin de vous adapter à chaque nouvelle menace.

Dans WEST OF DEAD, vous pourrez retrouver la voix de Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy) sur le personnage principal, William Mason.

Votre aventure vous mènera vers un monde souterrain généré de façon procédurale. Plus vous vous aventurerez dans ses profondeurs, plus le danger sera grand…

Trouvez votre rythme et aiguisez vos réflexes afin d’éviter les balles, mettez-vous à couvert quand il le faut et éliminez les hors-la-loi morts-vivants et les monstres qui vous menacent tout en reconstituant le mystère de votre propre passé. Réfléchissez et agissez rapidement pour prendre vos ennemis par surprise avant que le pandémonium ne vous pousse dans vos derniers retranchements. Allumez la lumière pour briser l’obscurité ambiante et étourdir ainsi vos ennemis.

WEST OF DEAD, créé et développé par Upstream Arcade et édité par Raw Fury arrive le 18 juin sur Xbox One, Xbox Game Pass et PC et sera disponible en août sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.