La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Ruiner, Blair Witch, CrossCode, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Ruiner – 7.4GB

Blair Witch – 5.8GB

Biped – 5.6GB

Klaus – 3.9GB

Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition – 3.5GB

Urban Flow – 2.9GB

CrossCode – 1.7GB

Urban Trial Tricky – 1.0GB

Endless Fables: Dark Moor – 912MB

Destrobots – 901MB

Aery – Little Bird Adventure – 887MB

Miden Tower – 861MB

Push the Crate 2 – 813MB

Yes, Your Grace – 756MB

Ploid Saga – 746MB

Elden: Path of the Forgotten – 675MB

My Butler – 563MB

A Summer with the Shiba Inu – 442MB

One Way Heroics Plus – 426MB

Working Zombies – 407MB

The StoryTale – 305MB

Sword and Sandals: Spartacus – 277MB

Radio Squid – 214MB

Super Soccer Blast – 206MB

Hakoniwa Explorer Plus – 135MB

I Dream of You and Ice Cream – 70.0MB

Namco Museum Archives Vol 1 – 49.0MB

Namco Museum Archives Vol 2 – 49.0MB