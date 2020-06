Le gros tour des annonces et vidéos sur Nintendo Switch

The Last Campfire

On commence avec Shadow Man Remastered qui se dévoile avec un petit teaser. Le remake du jeu N64 arrivera l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Serial Cleaners, la suite de Serial Cleaner déjà disponible sur Nintendo Switch, a était annoncé cette nuit, le jeu sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Annoncé en début d’année sur Nintendo Switch via l’eShop, The Last Campfire se dévoile avec un nouveau trailer issu de la PC Gaming Show 2020. Le jeu sortira cet été.

Lors de la Future Games Show 2020 Presentation, on a eu aussi droit à un nouveau trailer Gameplay pour Rogue Company qui arrive cet été sur Nintendo Switch.

Toujours lors du Future Games Show 2020, on a eu droit à une vidéo de Maid of Sker.

Autre annonce du même live, Morbid: The Seven Acolytes sortira sur Nintendo Switch en fin d’année.

Annoncé pour cet année, Rogue Lords sortira finalement en 2021.

Nouvelle vidéo pour Fae Tactics. Toujours pas de date de sortie pour cet opus.

The Watchmaker et Oniria Crimes arrivent le 18 octobre sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Swimsanity! a été annoncé sur Nintendo Switch hier soir.

Nouveau trailer pour le très intéressant Gestalt: Steam & Cinder qui sortira cet année sur la console hybride de Nintendo.

Dévoilé hier aussi, No Place for Bravery sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Doors of Insanity a aussi était annoncé hier sur Nintendo Switch.

Dusk sortira sur l’eShop le 31 octobre, date d’Halloween.

Nouvelle vidéo pour Empire of Sin, le nouveau jeu de Romero Games.

Empire of Sin est un jeu de stratégie très accès sur ses personnages et pensé par la Lead Designer Brenda Romero (Jagged Alliance). Empire of Sin sortira sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Mac et Nintendo Switch.

Dans Empire of Sin, les joueurs créent leur propre empire criminel et impitoyable en contrôlant l’un des quatorze patrons en lice pour diriger la pègre du crime organisé au sein de la ville. Avec des conditions de départ générées aléatoirement, les joueurs devront s’adapter pour survivre et être prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour déjouer leurs adversaires.

A propos de Empire of Sin :

Empire of Sin, le jeu de stratégie de Romero Games et Paradox Interactive, vous place au cœur du monde underground, impitoyable et criminel de Chicago pendant sa période de prohibition dans les années 20. C’est à vous de bousculer, de charmer et d’intimider les autres pour vous frayer un chemin jusqu’au sommet et tout faire ensuite pour y rester. Ce jeu, très axé sur ses personnages, place le joueur dans un univers de strass et paillettes, au cœur même du glamour propre à cette époque. Ils devront alors travailler dans les coulisses de la scène du crime organisé.

Les caractéristiques du jeu :

Bâtissez un empire du crime : Érigez votre empire du crime en partant de zéro, en organisant des raquettes dans votre voisinage (que ce soit dans des bars clandestins, des brasseries, des bordels, ou encore des casinos) et recrutez une équipe de loyaux gangsters pour vous approprier le quartier. Une fois que vous vous serez fait un nom, étendez votre influence en défiant les territoires ennemis et déployez davantage votre business.

: Érigez votre empire du crime en partant de zéro, en organisant des raquettes dans votre voisinage (que ce soit dans des bars clandestins, des brasseries, des bordels, ou encore des casinos) et recrutez une équipe de loyaux gangsters pour vous approprier le quartier. Une fois que vous vous serez fait un nom, étendez votre influence en défiant les territoires ennemis et déployez davantage votre business. Explorez une ville fascinante : Parcourez les rues animées et chaque quartier, tels que Little Italy ou West Loop, avec de vrais monuments historiques et divers événements. Interagissez avec plus de soixante personnages aux histoires et personnalités qui vous indiqueront comment vous comporter avec eux. Chaque personnage pouvant être recruté possède une personnalité et des relations qui affecteront considérablement votre aventure. Il vous faudra contraindre, séduire, menacer et même tuer pour atteindre vos objectifs.

Parcourez les rues animées et chaque quartier, tels que Little Italy ou West Loop, avec de vrais monuments historiques et divers événements. Interagissez avec plus de soixante personnages aux histoires et personnalités qui vous indiqueront comment vous comporter avec eux. Chaque personnage pouvant être recruté possède une personnalité et des relations qui affecteront considérablement votre aventure. Il vous faudra contraindre, séduire, menacer et même tuer pour atteindre vos objectifs. Défendez et étendez votre territoire : Si vous êtes obligés d’en venir aux mains, hypothétiquement bien sûr, profitez-en pour envoyer un message aux autres gangsters des différents quartiers. Affrontez vos ennemis dans des combats au tour par tour. Recrutez vos petites frappes de façon stratégique pour créer une certaine alchimie au sein de votre équipe afin de maximiser vos dégâts et donc vous assurer de garder la ville à votre merci.

: Si vous êtes obligés d’en venir aux mains, hypothétiquement bien sûr, profitez-en pour envoyer un message aux autres gangsters des différents quartiers. Affrontez vos ennemis dans des combats au tour par tour. Recrutez vos petites frappes de façon stratégique pour créer une certaine alchimie au sein de votre équipe afin de maximiser vos dégâts et donc vous assurer de garder la ville à votre merci. Etendez votre influence : Créez et défaites des alliances, soudoyez les policiers, négociez sur le marché noir pour avoir un avantage et élargir l’influence de votre famille criminelle. Veillez à toujours garder vos ennemis proche et n’oubliez jamais d’y introduire une taupe dans leur gang afin d’avoir des yeux partout.

Créez et défaites des alliances, soudoyez les policiers, négociez sur le marché noir pour avoir un avantage et élargir l’influence de votre famille criminelle. Veillez à toujours garder vos ennemis proche et n’oubliez jamais d’y introduire une taupe dans leur gang afin d’avoir des yeux partout. Dominez le voisinage : Que vous ayez atteint le sommet par la violence, par un business avisé ou grâce à votre notoriété, il existe une infinité de façon de devenir le roi ou la reine de Chicago. Avec des conditions de départ variées et en créant de nouvelles équipes de malfrats, vos parties ne se ressembleront jamais.

Et on termine cet article avec Prison Architect: Island Bound, le DLC qui devrait sortir en juin sur PC et Consoles.

Prison Architect: Island Bound étoffe vos choix de construction et de gestion avec des hélicos, des navires, et de l’eau.

Fonctionnalités principales

Air et Mer

Améliorez la logistique de votre prison grâce à diverses options de transport par bateau et hélicoptère, pour livrer directement matériel et prisonniers aux zones d’amarrage du complexe. Cependant, les points de contrebande à l’intérieur de la prison seront également plus nombreux.

Chaînes d’associations

Optimisez votre prison en associant des livraisons spécifiques aux ports, aux hélisurfaces et aux routes. Vous pourrez également définir les services disponibles pour chaque point de livraison au sein de votre complexe.

Sécurité maximale

De nouveaux objets de sécurité faciliteront les fouilles du matériel et des prisonniers qui entreront dans la prison, ou à des points de contrôle majeurs. Lorsque la situation dégénère, vous pourrez faire appel à de nouveaux services d’urgence comme des pompiers aériens, des agents d’élite et des ambulanciers aériens.

Vie insulaire

Personnalisez votre île ou île secondaire avec plus de 15 objets et zones nautiques. Placez des fossés, des rivières et des fleuves tout autour de votre complexe pénitencier pour le rendre plus sécurisé ou plus chic. Pas besoin de routes !

Le Rocher

Gérez la célèbre île-prison dans 2 cartes intégrées : Alcatraz Prison et Alcatraz Island.