De nouvelles promotions sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

99Vidas: Definitive Edition – $0.99 (prix de base: $9.99)

Abzu – $13.99 (prix de base: $19.99)

A Fold Apart – $17.99 (prix de base: $19.99)

Aggelos – $7.49 (prix de base: $14.99)

A Hat in Time – $20.99 (prix de base: $29.99)

AI: The Somnium Files – $29.99 (prix de base: $59.99)

Another World – $3.99 (prix de base: $9.99)

Anthill – $3.99 (prix de base: $9.99)

Ape Out – $7.49 (prix de base: $14.99)

Aqua Moto Racing Utopia – $11.99 (prix de base: $39.99)

Arcade Classics Anniversary Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

A Robot Named Fight – $2.59 (prix de base: $12.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III: Remastered – $15.99 (prix de base: $39.99)

Assault Android Cactus+ – $9.99 (prix de base: $19.99)

Astral Chain – $47.99 (prix de base: $59.99)

Away: Journey to the Unexpected – $4.99 (prix de base: $16.99)

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions – $34.99 (prix de base: $49.99)

Banner Saga 1 – $4.99 (prix de base: $24.99)

Banner Saga 2 – $7.49 (prix de base: $24.99)

Banner Saga 3 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Bastion – $2.99 (prix de base: $14.99)

Batman: The Enemy Within – $7.49 (prix de base: $14.99)

Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base: $39.99)

Blasphemous – $12.49 (prix de base: $24.99)

Bloodroots – $13.99 (prix de base: $19.99)

Bloodstained: Ritual of the Night – $27.99 (prix de base: $39.99)

Bomb Chicken – $7.49 (prix de base: $14.99)

Bomber Crew – $3.74 (prix de base: $14.99)

Boreal Blade – $5.99 (prix de base: $19.99)

BoxBoy! + BoxGirl! – $6.99 (prix de base: $9.99)

Broforce – $3.74 (prix de base: $14.99)

Broken Age – $7.49 (prix de base: $14.99)

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse – $14.99 (prix de base: $29.99)

Bubsy: Paws on Fire! – $4.99 (prix de base: $24.99)

Bulletstorm: Duke of Switch Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

BurgerTime Party! – $13.99 (prix de base: $19.99)

Call of Cthulhu – $19.99 (prix de base: $39.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $13.99 (prix de base: $19.99)

Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

Captain Toad: Treasure Tracker – $27.99 (prix de base: $39.99)

Cardpocalypse – $17.49 (prix de base: $24.99)

Castlevania Anniversary Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

City of Brass – $5.99 (prix de base: $19.99)

Civilization VI – $29.99 (prix de base: $59.99)

Code: Realize – Guardian of Rebirth – $27.99 (prix de base: $39.99)

Coffee Talk – $10.39 (prix de base: $12.99)

Conduct Together! – $0.01 (prix de base: $19.99)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – $23.99 (prix de base: $39.99)

Creature in the Well – $9.74 (prix de base: $14.99)

Cuphead – $14.99 (prix de base: $19.99)

Cytus Alpha – $34.99 (prix de base: $49.99)

Darksiders Genesis – $31.99 (prix de base: $39.99)

Darksiders II Deathinitive Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Darksiders Warmastered Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Dark Souls: Remastered – $23.99 (prix de base: $39.99)

Darkwood – $7.49 (prix de base: $14.99)

Dead Cells – $18.74 (prix de base: $24.99)

Death Mark – $19.99 (prix de base: $49.99)

Death Road to Canada – $7.49 (prix de base: $14.99)

de Blob – $8.99 (prix de base: $29.99)

de Blob 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

Destiny Connect: Tick-Tock Travelers – $23.99 (prix de base: $39.99)

Devil May Cry 2 – $11.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 3 Special Edition – $14.99 (prix de base: $19.99)

Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Disgaea 1 Complete – $24.99 (prix de base: $49.99)

Disgaea 4 Complete+ – $39.99 (prix de base: $49.99)

Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base: $39.99)

Disney Tsum Tsum Festival – $29.99 (prix de base: $49.99)

Donkey Kong Country: Tropical Freeze – $41.99 (prix de base: $59.99)

Doom – $29.99 (prix de base: $59.99)

Double Cross – $4.99 (prix de base: $19.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Dragon’s Lair Trilogy – $9.99 (prix de base: $19.99)

Dragon Ball FighterZ – $14.99 (prix de base: $59.99)

Dragon Quest Builders 2 – $41.99 (prix de base: $59.99)

Dragon Quest XI S – $41.99 (prix de base: $59.99)

Exit the Gungeon – $8.49 (prix de base: $9.99)

Felix The Reaper – $8.49 (prix de base: $24.99)

FIFA 20 – $19.99 (prix de base: $49.99)

Fire Emblem Warriors $41.99 (prix de base: $59.99)

Firewatch – $5.99 (prix de base: $19.99)

Fitness Boxing – $34.99 (prix de base: $49.99)

Flashback – $0.99 (prix de base: $19.99)

Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

Fox n Forests – $4.99 (prix de base: $9.99)

Framed Collection – $3.99 (prix de base: $9.99)

Freedom Finger – $8.99 (prix de base: $14.99)

Freedom Planet – $7.49 (prix de base: $14.99)

Friday the 13th: The Game Ultimate Slasher Edition – $12.49 (prix de base: $24.99)

Gal Metal – $9.99 (prix de base: $19.99)

Ghostbusters: The Video Game Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

Ghost Parade – $19.99 (prix de base: $39.99)

Giga Wrecker Alt. – $17.49 (prix de base: $24.99)

Golf Story – $7.49 (prix de base: $14.99)

Grandia HD Collection – $27.99 (prix de base: $39.99)

GRID Autosport – $24.49 (prix de base: $34.99)

Grin Fandango Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)

Grip – $9.99 (prix de base: $39.99)

Gris – $8.49 (prix de base: $16.99)

Guacamelee! 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition – $5.99 (prix de base: $14.99)

Heave Ho – $4.99 (prix de base: $9.99)

Hob: The Definitive Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Home Sheep Home: Farmageddon Party Edition – $4.99 (prix de base: $9.99)

Hotline Miami Collection – $8.74 (prix de base: $24.99)

Hover – $9.99 (prix de base: $24.99)

Hypercharge: Unboxed – $13.99 (prix de base: $19.99)

Indivisible – $23.99 (prix de base: $29.99)

Inside – $12.99 (prix de base: $19.99)

Jotun: Valhalla Edition – $4.94 (prix de base: $14.99)

Just Dance 2020 – $19.99 (prix de base: $39.99)

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (prix de base: $29.99)

Katana Kami: A Way of the Samurai Story – $20.99 (prix de base: $29.99)

Katana Zero – $10.04 (prix de base: $14.99)

Kemono Heroes – $9.99 (prix de base: $14.99)

Kingdom Two Crowns – $13.99 (prix de base: $19.99)

Kirby Star Allies – $41.99 (prix de base: $59.99)

Knights and Bikes – $15.99 (prix de base: $19.99)

Kunai – $15.99 (prix de base: $19.99)

La-Mulana – $9.99 (prix de base: $14.99)

La-Mulana 2 – $19.99 (prix de base: $24.99)

Langrisser I & II – $34.99 (prix de base: $49.99)

Lanota – $7.49 (prix de base: $14.99)

Layton’s Mystery Journey Deluxe Edition – $27.99 (prix de base: $39.99)

Legend of Kay Anniversary – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $14.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

LEGO Jurassic World – $15.99 (prix de base: $39.99)

LEGO The Incredibles – $17.99 (prix de base: $59.99)

Levelhead – $15.99 (prix de base: $19.99)

Light Fall – $3.74 (prix de base: $14.99)

Limbo – $6.49 (prix de base: $9.99)

Little Dragons Cafe – $17.99 (prix de base: $59.99)

Little Nightmares: Complete Edition – $9.89 (prix de base: $29.99)

Machinarium – $4.49 (prix de base: $14.99)

Manticore: Galaxy on Fire – $6.99 (prix de base: $19.99)

Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $39.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

Mario Tennis Aces – $41.99 (prix de base: $59.99)

Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $9.89 (prix de base: $14.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $22.49 (prix de base: $29.99)

Metro 2033 Redux – $16.49 (prix de base: $24.99)

Metro: Last Light Redux – $16.24 (prix de base: $24.99)

Ministry of Broadcast – $8.99 (prix de base: $14.99)

Minit – $4.99 (prix de base: $9.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $17.99 (prix de base: $39.99)

Monster Hunter Generations Ultimate – $19.99 (prix de base: $49.99)

Mortal Kombat 11 – $24.99 (prix de base: $49.99)

Moving Out – $19.99 (prix de base: $24.99)

MudRunner: American Wilds – $7.49 (prix de base: $29.99)

Murder by Numbers – $10.49 (prix de base: $14.99)

My Friend Pedro – $11.99 (prix de base: $19.99)

My Hero One’s Justice – $14.99 (prix de base: $59.99)

My Hero One’s Justice 2 – $39.59 (prix de base: $59.99)

My Memory of Us – $4.49 (prix de base: $14.99)

My Time at Portia – $10.19 (prix de base: $29.99)

Narcos: Rise of the Cartels – $14.99 (prix de base: $29.99)

Naruto: Ultimate Ninja Storm – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

NBA 2K20 – $19.79 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Nekopara Vol.1 – $8.99 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol.2 – $8.99 (prix de base: $14.99)

Neo Cab – $14.99 (prix de base: $19.99)

Neverwinter Nights: Enhanced Edition – $34.99 (prix de base: $49.99)

New Super Lucky’s Tale – $27.99 (prix de base: $39.99)

New Super Mario Bros. U Deluxe – $41.99 (prix de base: $59.99)

Ni no Kuni – $19.99 (prix de base: $49.99)

N++ – $10.49 (prix de base: $14.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $41.99 (prix de base: $59.99)

Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base: $19.99)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Overcooked 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

Overland – $17.49 (prix de base: $24.99)

Override: Mech City Brawl – Super Charged Mega Edition – $23.99 (prix de base: $39.99)

Overwatch: Legendary Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Panzer Dragoon: Remake – $19.99 (prix de base: $24.99)

Pato Box – $4.49 (prix de base: $14.99)

PictoQuest – $5.99 (prix de base: $9.99)

Pikuniku – $6.49 (prix de base: $12.99)

Pillars of Eternity: Complete Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Planescape Torment and Icewind Dale: Enhanced Editions – $34.99 (prix de base: $49.99)

Prison Architect: Nintendo Switch Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Psikyo Shooting Stars Alpha – $29.99 (prix de base: $39.99)

Psikyo Shooting Stars Bravo – $29.99 (prix de base: $39.99)

Puyo Puyo Champions – $3.99 (prix de base: $9.99)

Puzzle Quest: The Legend Returns – $7.49 (prix de base: $14.99)

R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base: $14.99)

Remothered: Tormented Fathers – $10.49 (prix de base: $29.99)

Resident Evil – $12.89 (prix de base: $29.99)

Resident Evil 0 – $12.89 (prix de base: $29.99)

Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Reventure – $3.99 (prix de base: $7.99)

Risk of Rain 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

River City Girls – $20.99 (prix de base: $29.99)

Rock of Ages 2: Bigger & Boulder – $5.99 (prix de base: $14.99)

Rune Factory 4 Special – $35.99 (prix de base: $39.99)

Runner3 – $1.39 (prix de base: $19.99)

Sausage Sports Club – $4.50 (prix de base: $15.00)

Scribblenauts Mega Pack – $9.99 (prix de base: $39.99)

SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Columns II: A Voyage Through Time – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Fantasy Zone – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages G-Loc Air Battle – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Gain Ground – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Ichidant-R – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Out Run – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Phantasy Star – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Shinobi – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Space Harrier – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Genesis Classics – $11.99 (prix de base: $29.99)

Shadows of Adam – $10.49 (prix de base: $14.99)

Shantae: Half Genie Hero Ultimate Edition – $20.99 (prix de base: $29.99)

Shining Resonance Refrain – $14.99 (prix de base: $29.99)

Shinsekai Into the Depths – $14.99 (prix de base: $19.99)

Shovel Knight: King of Cards – $6.99 (prix de base: $9.99)

Shovel Knight: Shovel of Hope – $10.49 (prix de base: $14.99)

Shovel Knight: Treasure Trove – $27.99 (prix de base: $39.99)

Shovel Knight Showdown – $6.99 (prix de base: $9.99)

Skullgirls 2nd Encore – $14.99 (prix de base: $24.99)

Slay the Spire – $16.74 (prix de base: $24.99)

Snack World: The Dungeon Crawl – Gold – $34.99 (prix de base: $49.99)

Snipperclips – $13.99 (prix de base: $19.99)

SNK Heroines: Tag Team Frenzy – $29.99 (prix de base: $49.99)

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Sphinx and the Cursed Mummy – $11.99 (prix de base: $29.99)

Spirit Hunter: NG – $24.99 (prix de base: $49.99)

Spyro Reignited Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.990

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $79.99)

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $14.99 (prix de base: $19.99)

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $7.49 (prix de base: $9.99)

SteamWorld Quest – $12.49 (prix de base: $24.99)

Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

Sundered: Eldritch Edition – $6.59 (prix de base: $19.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $14.99 (prix de base: $59.99)

Super Mario Party – $41.99 (prix de base: $59.99)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $23.99 (prix de base: $39.99)

Surgeon Simulator CPR – $6.49 (prix de base: $12.99)

Sushi Striker – $34.99 (prix de base: $49.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $19.79 (prix de base: $59.99)

Sydney Hunter and the Curse of the Mayan – $1.99 (prix de base: $9.99)

Table Top Racing: World Tour – Nitro Edition – $12.49 (prix de base: $24.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $14.99 (prix de base: $49.99)

Tales From Space: Mutant Blobs Attack – $3.99 (prix de base: $9.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

Tangle Tower – $13.99 (prix de base: $19.99)

Terraria – $20.99 (prix de base: $29.99)

The Alliance Alive HD Remastered – $29.99 (prix de base: $49.99)

The Caligula Effect: Overdose – $24.99 (prix de base: $49.99)

The Dark Crystal: Age of Resistance – Tactics – $13.99 (prix de base: $19.99)

The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base: $59.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $11.99 (prix de base: $39.99)

The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game – Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Lost Child – $19.99 (prix de base: $49.99)

The Messenger – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Sinking City – $24.99 (prix de base: $49.99)

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $7.49 (prix de base: $14.99)

The Talos Principle: Deluxe Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

The Walking Dead: Season Two – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Walking Dead: The Complete First Season – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Walking Dead: The Final Season – Season Pass – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $41.99 (prix de base: $59.99)

Thronebreaker: The Witcher Tales – $9.99 (prix de base: $19.99)

Toki – $2.99 (prix de base: $14.90)

Torchlight II – $13.99 (prix de base: $19.99)

To the Moon – $8.39 (prix de base: $11.99)

Transistor – $3.99 (prix de base: $19.99)

Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base: $29.99)

Treachery in Beatdown City – $12.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising – $7.49 (prix de base: $24.99)

Trials Rising Gold Edition – $11.99 (prix de base: $39.99)

Trine 2: Complete Story – $5.09 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trine 4: The Nightmare Prince – $11.99 (prix de base: $29.99)

Trine: Ultimate Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Trine Enchanted Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

Ty the Tasmanian Tiger HD – $24.99 (prix de base: $29.99)

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] – $27.99 (prix de base: $39.99)

Unravel Two – $4.99 (prix de base: $19.99)

Unruly Heroes – $11.99 (prix de base: $19.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

Valkyria Chronicles – $9.99 (prix de base: $19.99)

Valkyria Chronicles 4 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Vampyr – $24.99 (prix de base: $49.99)

Vasara Collection – $0.99 (prix de base: $9.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

Venture Kid – $1.49 (prix de base: $10.00)

Voez – $12.50 (prix de base: $25.00)

Wandersong – $7.99 (prix de base: $19.99)

Wargroove – $9.99 (prix de base: $19.99)

Windjammers – $5.99 (prix de base: $14.99)

Wizard of Legend – $7.99 (prix de base: $15.99)

Wolfenstein II: The New Colossus – $29.99 (prix de base: $59.99)

Yoku’s Island Express – $6.79 (prix de base: $19.99)

Yomawari: The Long Night Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Ys VIII: Lacrimosa of Dana – $29.99 (prix de base: $59.99)

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – $27.99 (prix de base: $39.99)