Devolver Digital : vers un Devolver Direct 2020 mi-juillet

Devolver Digital tient chaque année sa petite conférence E3 en juin mais avec la situation actuelle tout a changé. L’éditeur précise aujourd’hui que son Devolver Direct 2020 devrait avoir lieu mi-juillet si la production se passe bien. L’événement sera toujours digital avec la touche de fun et de folie que l’on connait bien. Au programme quelques mises à jour, dates de sortie sur les jeux à venir et quelques nouveaux jeux à révéler, tous avec un gameplay.

Devolver Direct 2020 will be mid July if all goes well with production.

This year will have some updates + release dates on upcoming games and a couple of new games to reveal – all with gameplay.

Can’t wait to share more soon!

