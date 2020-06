Ninjala : le mode histoire en vidéo, un livestream et plus encore

C’est en fin de semaine dernière que l’information apparaissait au travers d’une vidéo partagée par GameSpot leur ayant été fournie par GungHo Online (le développeur) pour l’événement Play for All (organisé par GameSpot). Que contenait-elle ? Tout simplement le premier gameplay du mode histoire de Ninjala sur Nintendo Switch !

Alors, comment en profiter ? Il s’avère que si le jeu de base « online » est gratuit, le mode campagne, lui, sera un privilège payant via un système de DLC. C’est assez original de procéder ainsi, la norme étant plutôt sur le DLC payant ajoutant le Online plutôt que l’inverse, néanmoins, on ne boudera pas notre plaisir à l’idée de jouer une campagne de ce jeu.

Une déclaration a suivi cette vidéo, via le président et PDG de GungHo Online ; M. Kazuki Morishita, qui a déclaré (dans les grandes lignes) :

« Progressivement, nous publierons un web-anime -de style dessin animé- qui mettra en lumière les histoires de fond de personnages qui n’apparaissent pas dans l’anime 3D. De plus, le mode solo -qui est un DLC payant-, nommé story mode, vous permettra de jouer hors ligne. Dans celui-ci, l’histoire est présentée via un média stylisé façon bande-dessinée. […] » « A l’avenir, nous prévoyons de développer notre produit en cross-média : l’animation 3D, l’animation traditionnelle, la bande dessinée, ainsi que des MAJ du mode histoire »

Pour rappel, fin mars, on avait déjà eu un épisode pilote, aussi nommé épisode 0, uniquement en anglais :

Ninjala épisode 0 – La naissance du ninja-gum



Notez que dans Ninjala (la version gratuite), lorsque vous vous placez n°1, la musique que vous aurez choisie comme musique de fond seras lue par tous les autres joueurs. Une manière, selon le président du studio, de s’exprimer autrement qu’avec votre avatar ou son costume.

Plus d’infos sur Gamespot

D’autres infos avaient déjà été publiées un peu plus tôt, en début de semaine dernière, via la chaîne Youtube de Ninjala

L’équipe y revient sur l’usage statistique des différents personnages et des différentes armes et autres customisations, et en profite pour annoncer son Stream en direct le 17 juin, on y apprend aussi et surtout qu’un certain nombre d’armes, de ninjutsu et autres compétences et vêtements, seront ajoutés au jeu.