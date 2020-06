Nintendo annonce Jump Rope Challenge

Conçu au Japon par un petit groupe de développeurs de Nintendo en télétravail Conçu au Japon par un petit groupe de développeurs de Nintendo en télétravail

16 juin 2020 – L’objectif est simple : il faut sauter dans Jump Rope Challenge, maintenant disponible sur Nintendo Switch et téléchargeable gratuitement et jusqu’à fin septembre depuis le Nintendo eShop et la page du jeu sur notre site web.

En se servant d’une paire de manettes Joy-Con comme poignées, les joueurs peuvent sauter à la corde tous les jours, sans même l’ombre d’une corde en vue ! Et si vous avez envie de sauter à deux pour viser le meilleur score, il vous suffit simplement d’empoigner chacun un Joy-Con. De plus, grâce à ses lapins sautilleurs à l’écran et à ses menus simples, vous n’aurez pas non plus besoin d’un long tutoriel pour apprendre les « ficelles » de cet exercice d’un nouveau genre.

Quant à ceux qui ne peuvent pas sauter ou qui s’inquiètent de déranger les voisins du dessous, ils n’ont aucune inquiétude à avoir : plier les genoux ou bouger les bras permet de marquer des points sans faire de bruit.

Jump Rope Challenge a été conçu au Japon par un petit groupe de développeurs de Nintendo travaillant depuis chez eux, pour ajouter un peu de mouvement et de fun à leur quotidien.

Sautez à la corde avec Jump Rope Challenge, téléchargeable gratuitement depuis le Nintendo eShop jusqu’à la fin du mois de septembre 2020.