Le jeu de baston indé ultime, Bounty Battle, débarque en version physique au mois d’août 2020 !

Manchester, Royaume-Uni, le 17 juin 2020 – La meilleur façon de régler ses comptes, c’est encore avec nos bons vieux poings… et des rayons d’énergie, des épées et des serviteurs morts ! Merge Games, et leur studio de développement associé, les français de Dark Screen Games, sont ravis d’annoncer que Bounty Battle, le Beat’em-up de 1 à 4 joueurs, avec ses personnages venus des quatre coins du monde du jeu indépendant, débarque sur consoles en version physique dès le mois d’août 2020 !

La version physique du jeu sera distribuée par Just For Games sur PlayStation 4 et Nintendo Switch en France !

Bounty Battle est le jeu de combat indé ultime : un versus fighter en 2D, dans lequel on fait s’affronter les uns contre les autres ses héros indés favoris ! Des personnages iconiques, en provenance de jeux tels de Guacamelee ! Dead Cells, Darkest Dungeon ou Owlboy, s’affrontent dans de frénétiques combats d’arène. Bounty Battle comprend 30 combattants venant de plus de 20 jeux indés différents. Chaque combattant est accompagné par son propre serviteur et possède des capacités uniques. Combattez avec jusqu’à trois autres joueurs dans des niveaux inspirés des mondes natifs de chaque personnage.

Personnages :

Bounty Battle comprend des personnages provenant des jeux suivants :

Caractéristiques de Bounty Battle :

Bounty Battle paraîtra également dans une version exclusive, la Signature Edition, distribuée exclusivement par Just for Games. Celle-ci comprendra :

Une copie de Bounty Battle.

Quatre pins à tirage limité, à l’effigie d’Atlas, Lazarus, Lilith et Tyran.

Des certificats d’authenticité signés par les développeurs.

Un livret de 34 pages détaillant les compétences de chaque personnage de Bounty Battle.

La boîte de extérieure de la Signature Edition.

Une pochette extérieure contenant un artwork alternatif .

A propos de Dark Screen Games :

Dark Screen Games est un studio indépendant basé à Mulhouse en France, fondé en 2017 par François von Orelli. Après avoir été témoin de l’impact des jeux indépendants sur la scène vidéoludique mondiale, il se décidera à devenir lui-même développeur, souhaitant créer des jeux auquel il aimerait lui-même jouer. Etant a la fois illustrateur et designer, il soigne la création de ses visuels, restant fidèle à ses sources d’inspirations : vanillaware, Nintendo, et les anciens titres Blizzard. Passionné par le retrogaming, les jeux indépendants et les jeux en 2D, Dark Screen Games s’est dernièrement fixé comme objectif la création d’un jeu de combat regroupant les meilleurs héros indies de tout les temps.

A propos de Merge Games :

Merge est un éditeur indépendant de jeux vidéo basé à Manchester, au Royaume-Uni. L’entreprise publie des logiciels interactifs pour ordinateurs et consoles partout dans le monde. Merge se spécialise aussi dans l’édition d’objets à collectionner et dans la distribution digitale de développeurs indépendants. Davantage d’informations à propos des produits Merge peuvent être trouvé ici www.mergegames.com.

A propos de Just For Games :

Fondée en 2011 par Philippe Cohen, JUST FOR GAMES est l’un des acteurs majeurs de l’ÉDITION & et de la DISTRIBUTION DE JEUX PREMIUM en France. En représentant des studios et éditeurs français et internationaux parmi lesquels Sold Out, Maximum Games, Microïds, SCS software, PQUBE, Skybound Games, Merge Games, Marvelous Europe et bien d’autres… JUST FOR GAMES offre aux joueurs français des jeux créés par des studios réputés comme Rebellion (Zombi Army), Team 17 (Overcooked), Frontier (Jurassic World Evolution), Motion Twin (Dead Cells), Digital Eclipse (Disney’s Aladdin and the Lion King), D-Pad (Owlboy), CI Games (Sniper Ghost Warrior),Frozenbyte (Trine 4), Marvelous (Rune Factory), Arc System Works (Granblue Fantasy)…

JUST FOR GAMES est aussi précurseur dans le RETROGAMING en distribuant notamment les rétro-consoles Sega Mega Drive HD et Atari Flash Back 8 HD, ainsi qu’un portefeuille rétro-gaming complet incluant la gamme d’accessoires 8bitdo.

JUST FOR GAMES est aussi N°1 de la REEDITION de jeux en France avec un catalogue de plus de 200 hits d’Ubisoft, Take2, Bethesda, Activision Blizzard, Rockstar, Capcom, Namco, Microids, SEGA…

JUST FOR GAMES est aussi l’ acteur majeur de la distribution de bandes originales de jeux video au format DISQUE VINYLE, rassemblant l’ offre des plus grands labels tels que Laced Record, Mondo, Iam8Bit, Data-Discs…