Street Power Football : un nouveau trailer et de nouveaux ambassadeurs

Les freestylers Soufiane Bencok, Aguska Mnich, CrisFreestyle, Yoanna Dallier, Andreas Freestyle, Laura Biondo, Michal Rycaj, Boyka Ortiz, et bien d’autres encore rejoignent le casting de Street Power Football

PARIS, FRANCE – 17 JUIN 2020 – SFL Interactive et Maximum Games ont dévoilé aujourd’hui un nouveau trailer de gameplay mettant en scène des mouvements freestyle et le gameplay de leur prochain jeu de sport arcade : Street Power Football. Le trailer met en avant les figures emblématiques du freestyle et les mouvements caractéristiques des ambassadeurs présents dans le jeu. Street Power Football débarque cet été sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.

Street Power Football met en scène de nombreux ambassadeurs mondiaux du football freestyle, du panna et du football de rue. Aux côtés de Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits et JaviFreestyle, qui ont déjà été annoncés, se trouvent certains des meilleurs freestylers :

Belgique : retrouvez le triple champion du monde Freestyler Soufiane Bencok.

retrouvez le triple champion du monde Freestyler Pologne : Découvrez la double championne du monde Aguska Mnich. Michal Rycaj , triple champion du monde de football freestyle et double champion de Pologne.

France : Yoanna Dallier , deux fois championne de France de football freestyle. Retrouvez aussi, le champion de France de freestyle et fondateur du S3, Andreas Freestyle .

Japon : Découvrez le freestyler Yo Katsuyama . Mais aussi, le joueur Kazane Flower Boy Shimazaki .

Portugal : CrisFreestyle – Vice-champion du Portugal et de France

– Vice-champion du Portugal et de France République Tchèque: Peter Karasek , joueur de football freestyle et plusieurs fois champion.

, joueur de football freestyle et plusieurs fois champion. Italie : Laura Biondo , 10 fois détentrice du record du monde Guinness et championne du monde.

, 10 fois détentrice du record du monde Guinness et championne du monde. Colombie : Boyka Ortiz, champion du monde de freestyle.

Street Power Football réunit style créatif et action pour une expérience de jeu de football et d’arcade hors du commun. Le jeu propose six modes de jeu, de nombreuses options de personnalisation pour donner à son équipe un style unique, une musique survoltée, des environnements et des ambassadeurs du monde entier !

D’autres vidéos de gameplay seront bientôt dévoilées, présentant le mode Panna, le mode Trick shot et le mode Street Power match.

Street Power Football sera disponible durant l’été 2020 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.