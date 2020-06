Ion Fury, le shooter Old School, débarque aujourd’hui en version physique

Saint Ouen, France, 19 juin 2020 : 3D Realms et Voidpoint sont heureux d’annoncer aujourd’hui la sortie en version physique de Ion Fury, le jeu de tir à la première personne réalisé par les créateurs de Duke Nukem 3D et Max Payne. Retrouvez les sensations des shooters d’antan avec les visuels Old School du moteur BUILD, rehaussé des dernières technologies et gonflé aux stéroïdes !

Les versions physiques du jeu contiennent toutes les deux un artbook ainsi que des stickers à l’effigie des personnages du jeu et sont distribuées par Just For Games.

A propos de l’Histoire :

Shelly “Bombshell” Harrison a gagné son nom de code en étant démineuse dans les forces de défense mondiale. Cela dit, lorsque le génie transhumaniste machiavélique Dr Jadus Heskel déploie les membres de sa secte cybernétique dans les rues de Neo DC, elle n’hésitera pas à provoquer des explosions plutôt que de les empêcher.

Avec pour objectif d’éliminer Heskel, elle fera un véritable carnage à travers d’immenses niveaux à chemins multiples avec de puissantes explosions, remplis de zones secrètes et d’adversaires inhumains. Ici, pas moyen de regagner de la santé automatiquement, alors ne vous mettez plus à couvert. Contentez-vous de courir et de descendre vos ennemis !

Au cours de sa croisade pour vaincre l’armée d’Heskel, Shelly sèmera la destruction sur son passage grâce à une grande variété d’armes, ainsi que des modes de tir alternatifs et différents types de munitions. Son revolver à triple canon, le Loverboy, est le pire cauchemar des ennemis et apporte un sentiment de satisfaction au joueur, grâce à sa platine simple action et son style de tir digne de l’Ouest américain. Qui a besoin d’un fusil à pompe quand on peut charger des chevrotines dans son lance-grenades ? Réduisez les ennemis en bouillie grâce à de puissantes et violentes bombes.

Ion Fury se moque éperdument des points de contrôle et des chemins linéaires. Pour autant, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un jeu de tir rétro à la première personne que nous avons ignoré les avancées effectuées au cours des deux dernières décennies. Des tirs à la tête ? Oh que oui. Plus de physique et d’interactivité ? Et comment. Un écran large, une compatibilité avec les manettes et des sauvegardes automatiques ? 3D Realms et Voidpoint ont réuni tout ce qui se fait de mieux pour en faire un sanglant mélange.

Caractéristiques :