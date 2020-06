Les annonces de l’EA PLAY LIVE 2020

Toujours plus de jeux EA sur de nouvelles plateformes comme Steam et la Nintendo Switch, avec la présence renforcée du multi-plateforme.

Redwood City, Calif – le 19 juin 2020 – Lors d’EA Play Live 2020, Electronic Arts Inc (NASDAQ : EA) a annoncé de nouveaux jeux, l’arrivée de son catalogue sur de nouvelles plateformes et a présenté les premiers projets de ses studios de classe mondiale pour la prochaine génération de consoles. Apex Legends™, dont le succès ne s’est jamais démenti depuis son lancement surprise l’an dernier, va accueillir encore plus de joueurs grâce à sa sortie sur Steam et Nintendo Switch™ cet automne. EA Play Live nous a permis de découvrir le premières images de Star Wars™: Squadrons, la toute nouvelle expérience de combat spatial de Motive Studios et Lucasfilm qui proposera un mode solo scénarisé et des combats multijoueurs à 5 contre 5.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des annonces avec les liens vers les vidéos et infos :

Apex Legends | Voir la bande-annonce :

La saison 5 d’Apex Legends est la plus intense que le jeu ait connue, avec un engagement quotidien de la communauté et un nombre de joueurs toujours plus important depuis la Saison 1. Et ce nombre devrait encore augmenter cet automne avec l’arrivée d’Apex Legends sur Steam et Switch, deux versions qui prendront en charge le jeu multi-plateforme.

Lors d’EA Play Live, l’équipe de Respawn a également dévoilé le lancement d’un événement autour des trésors cachés le 23 juin. Cet événement proposera un nouveau mode, des exclusivités temporaires et une nouvelle révolution urbaine : la salle des cartes de Crypto. Les joueurs verront également le retour du mode « sniper et fusil uniquement » (Armé et dangereux) avec quelques surprises comme une toute nouvelle pièce de butin : les balises de réapparition mobiles.

Les Sims™ 4

Les Sims, créé par Maxis, a toujours encouragé les joueurs à exprimer leur créativité à travers les Sims qu’ils inventent, les histoires qu’ils racontent et les mondes qu’ils personnalisent. Les Sims 4 ainsi que tous ses contenus additionnels sont désormais disponibles sur Steam. La simulation de vie ultime a ainsi vu son nombre de joueurs augmenter de 2,5 millions sur les deux derniers mois, et pas moins de dix millions y ont joué tous les mois sur le dernier trimestre. L’équipe a été particulièrement émue de voir le jeu apporter autant de joie dans le monde, les joueurs revivant de grands moments de leur vie virtuellement, recréant leurs proches dans le jeu pour célébrer des événements comme les anniversaires, les remises de diplômes et même les mariages.

Plus de jeu ; Plus de plateformes

Cette année, vous retrouverez les jeux EA sur un nombre de plateformes toujours plus important. En plus des succès critiques comme Star Wars Jedi: Fallen Order et Command & Conquer™ Remastered Collection,

des dizaines de titres comme Les Sims 4, Titanfall™ 2, A Way Out et Dead Space™ 3 sont d’ores et déjà disponibles. Cet été, le service EA Access proposant de grands jeux et des avantages exclusifs sera disponible sur Steam – ce qui en fera la première formule d’abonnement de la plateforme.

Sept nouveaux jeux seront lancés sur Nintendo Switch au cours des douze prochains mois. Burnout™ Paradise: Remastered sera disponible dès demain, le 19 juin, suivi par Apex Legends et FIFA 21 cet automne.

Le jeu multi-plateforme sera disponible sur Apex Legends, Rocket Arena et Star Wars: Squadrons, suivant ainsi l’exemple de Need for Speed™ Heat.

EA Originals

Dans ses efforts toujours soutenus pour promouvoir les studios les plus prometteurs, le label EA Originals s’apprête à lancer trois nouveaux jeux : Rocket Arena de Final Strike Games, It Takes Two de Hazelight Studios et Lost in Random de Zoink.

Rocket Arena est un jeu de tir en arène basé sur les lance-roquettes, que les joueurs pourront personnaliser à l’envi pour développer leur propre style de jeu. Découvrez Rocket Arena dès le 14 juillet 2020 en Cross-Play sur PlayStation 4, Xbox One et PC sur Origin et Steam.

It Takes Two, prévu pour 2021, est un jeu en coopération d’action plates-formes et d’exploration signé Hazelight, le studio responsable de A Way Out. Lost in Random de Zoink est un jeu d’action-aventure à l’ambiance fantastique mais portant un message en phase avec notre époque, à travers un univers dystopique en proie au chaos. Lost in Random sortira en 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Origin et Steam.

Star Wars™ : Squadrons | Découvrez les images du jeu :

Motive Studios et Lucasfilm ont dévoilé un premier aperçu de Star Wars™: Squadrons avec une vidéo de six minutes montrant de véritables images du jeu en action. Annoncé plus tôt cette semaine, Star Wars™: Squadrons est un simulateur de vol en vue subjective, prenant place dans l’univers fascinant de Star Wars. Le jeu proposera des combats multijoueurs à 5 contre 5, des batailles épiques à grande échelle, ainsi qu’une histoire inédite située après les événements du Retour du Jedi™. Star Wars™: Squadrons sortira le 2 octobre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One, PC via Origin™, Steam et Epic Games Store. Il sera jouable en réalité virtuelle sur PlayStation 4 et PC, avec prise en charge du jeu multi-plateforme.

EA SPORTS MADDEN NFL 21 | Voir la bande-annonce :

Cette année, Madden NFL 21 repousse toutes les limites pour vous faire ressentir l’excitation du terrain avec de nouvelles fonctionnalités, des innovations de jouabilité et une expérience optimisée aussi bien sur la génération actuelle que sur la prochaine. Madden NFL 21 sera disponible le 28 août 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Origin et Steam.

Les abonnés EA Access et Origin Access pourront l’essayer dès le 21 août ; Les membres Origin Access Premier auront accès au jeu complet sur PC à cette même date. Les membres All Access* bénéficieront toujours d’avantages dans Madden NFL au cours de la saison. Madden NFL arrive sur Google Stadia cet hiver et Madden NFL 21 Mobile sortira le 6 août avec une toute nouvelle application.

Grâce à l’offre spéciale EA SPORTS, les joueurs qui achèteront Madden NFL 21 sur Xbox One obtiendront la version Xbox Series X, de même que ceux qui achèteront Madden NFL 21 sur PlayStation 4 obtiendront la version PlayStation 5 sans frais supplémentaire, avec de nouvelles fonctionnalités exclusives aux nouvelles machines. Des exceptions s’appliquent. Les disques physiques ne peuvent pas être mis à niveau sur les consoles dématérialisées. Consultez ea.com/nextlevel pour plus d’informations.

EA SPORTS FIFA 21 | Voir la bande-annonce :

Cette année, les fans d’EA SPORTS FIFA pourront profiter de nouvelles innovations exclusives à la PlayStation 5 et à la Xbox Series X. Temps de chargement plus rapides, éclairages et rendus affinés, animations plus réalistes que jamais… FIFA 21 sortira le 9 octobre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Steam et Origin – puis sur Google Stadia cet hiver. Les membres EA Access et Origin Access Basic pourront l’essayer dès le 1er octobre, et les membres Origin Access Premier profiteront du jeu complet à cette date. Les membres All Access* bénéficieront toujours d’avantages dans FIFA au cours de la saison. Les fans peuvent aussi précommander FIFA 21 pour profiter du jeu plus tôt avec quelques bonus, plus d’infos sur les offres de précommande ici.

EA SPORTS FIFA 21 profitera de l’offre « Dual Entitlement » – les joueurs qui achèteront le jeu sur PlayStation 4 ou Xbox One obtiendront la version PlayStation 5 ou Xbox Series X sans frais supplémentaires. Des exceptions s’appliquent. Les disques physiques ne peuvent pas être mis à niveau sur les consoles dématérialisées. Consultez ea.com/nextlevel pour plus d’informations.

La prochaine génération

Les meilleurs studios d’EA travaillent actuellement à de nouveaux jeux pour la prochaine génération de consoles à l’aide de la technologie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, afin de proposer des expériences inédites. Criterion, connu pour son expertise du jeu de course, pourrait en profiter pour lancer les joueurs sur la piste en un clin d’œil. BioWare™ créera toujours des mondes dont vous pouvez devenir le héros ou l’héroïne. DICE, réputé pour ses graphismes et ambiances sonores immersives, devrait livrer de nombreux champs de bataille toujours plus amples et réalistes. Motive Montréal, de son côté, travaille sur un nouveau jeu ambitieux et novateur visant à donner un pouvoir infini au joueur, pour une expérience inenvisageable sur les machines actuelles.

Skate

Skate est de retour ! Laura Miele, responsable des studios d’EA, a terminé la présentation par une dernière surprise pour les fans qui réclamaient le retour de la série depuis bientôt dix ans. Cuz Parry et Deran Chung, respectivement chef du projet et directeur créatif du jeu, ont confié que si le développement n’en était qu’à ses débuts, la franchise Skate ferait bel et bien son retour.