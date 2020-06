Les annonces indés de l’EA Play Live 2020

Rocket Arena de Final Strike Games, It Takes Two de Hazelight Studios et Lost in Random de Zoink dévoilés lors de l’événement EA Play Live 2020

REDWOOD CITY, Californie – le 19 juin 2020 – Aujourd’hui, à l’occasion de l’événement EA Play Live, Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) a dévoilé trois nouveaux jeux Originals EA et confirmé un nouveau partenariat avec Final Strike Games. It Takes Two de Hazelight Studios, Lost in Random de Zoink et Rocket Arena de Final Strike Games seront publiés sous le label EA Originals, créé pour collaborer avec les studios indépendants les plus audacieux, les plus passionnés et les plus compétents.EA a également révélé qu’un prochain jeu d’action en équipe des studios Velan basés à New York sera construit à l’aide du nouveau moteur de jeu du développeur sous la bannière EA Originals.

« Portés par une vision inspirante, un talent indéniable et un formidable esprit d’innovation, ces studios indépendants vont, nous en sommes convaincus, proposer à nos joueurs du monde entier des expériences exceptionnelles », explique Steve Pointon, vice-président senior, Contenu tiers et développement, Electronic Arts. « Le label EA Originals a été conçu pour offrir à nos joueurs des jeux variés et surprenants créés par les meilleurs studios indépendants de la planète et pour aider ces studios talentueux à concrétiser leur vision. »

Rocket Arena

Développé à Seattle par Final Strike Games, studio spécialisé dans le jeu multijoueur, Rocket Arena est un nouveau jeu de tir en arène Cross-Play dans lequel deux équipes de joueurs s’affrontent dans des parties intenses et compétitives pour maîtriser le noble art de la roquette au travers de nombreux héros et de styles de jeu personnalisables. Situé sur le monde de Cratère, Rocket Arena présente de nouvelles mécaniques de souffle et de récupération, de puissants lance-roquettes qui peuvent être utilisés au combat ou pour propulser des héros autour de la carte et de signatures de capacités de personnage pour créer une toute nouvelle expérience de tir. Le jeu proposera également des événements de saison pour gagner du contenu gratuit (héros, cartes et événements dans le jeu). La première saison démarrera le 28 juillet, deux semaines après le lancement. Découvrez Rocket Arena dès le 14 juillet 2020 en Cross-Play sur PlayStation 4, Xbox One et PC sur Origin et Steam.

« Rocket Arena est le fruit des efforts et de la longue expérience de toute notre équipe en matière de jeu de tir multijoueur. Nous avons pu donner corps à notre vision originale sans faire de compromis. Nous sommes impatients de voir la réaction des joueurs le mois prochain. » – Kevin Franklin, PDG, Final Strike Games

It Takes Two

It Takes Two est la nouvelle propriété intellectuelle du studio de Stockholm rendu célèbre par A Way Out, également publié sous le label EA Originals. Sous la direction du réalisateur de jeux primé aux multiples BAFTA Josef Fares, Hazelight Studios propose ici un jeu visionnaire qui réinvente le genre et invite les joueurs à vivre une aventure sauvage et merveilleuse. Le jeu est annoncé pour 2021 et Josef Fares nous explique sa vision d’un titre coopératif absolument unique qui embarquera les fans pour un voyage riche en émotions dans un monde fantastique.

« It Takes Two est un monde d’une beauté un peu folle et encore jamais vue. Nous sommes impatients de proposer cette expérience coopérative absolument magique qui prend le contrepied de tout ce que les joueurs attendent d’un jeu de plateforme traditionnel. » – Josef Fares, fondateur d’Hazelight

Lost in Random

Également prévu pour 2021, Lost in Random de Zoink le studio basé à Gothenburg est un jeu d’action-aventure, un conte de fée gothique porteur d’un message résolument moderne. Dans un monde dystopique où règnent l’incertitude et le chaos, la jeune Even et son compagnon Dicey, un dé vivant, vont vivre une aventure inoubliable. Au fil d’un long et dangereux voyage, ils devront apprendre à surmonter leur crainte de l’inconnu et faire tout leur possible pour vaincre la terrible malédiction de Random.

Les joueurs pourront jouer à Lost in Random en 2021 lorsque le jeu sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Origin et Steam

« Tout le monde peut s’identifier à cette crainte du chaos et de l’aléatoire qu’on peut rencontrer dans notre vie quotidienne. Avec Lost in Random, notre objectif est de transporter les joueurs vers un monde alternatif où ils puiseront justement leurs forces dans cet aspect aléatoire de l’univers. » – Klaus Lyngeled, PDG et directeur du jeu, Zoink