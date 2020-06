RUINER le shooter cyberpunk est disponible sur Nintendo Switch

– Une sortie en édition physique confirmée par Special Reserve –

Le développeur Reikon Games et l’éditeur Devolver Digital confirment la sortie Switch du shooter cyberpunk mâtiné à l’ action, RUINER. Sorti sur PC et salué par la critique, RUINER se fend d’une version digitale à télécharger via l’eshop de Nintendo. Quant à la version boîte, elle sera vendue prochainement et à une date ultérieure via specialreservegames.com.

Ruiner prend racine dans un futur éloigné, 2091 pour être précis. La corporation tentaculaire HEAVEN fait la loi dans la métropole de RENGKOK, et seul un psychopathe osera se dresser contre un système corrompu jusqu’à la moelle. Pour retrouver son frère kidnappé, il va abuser de ses réflexes surnaturels, de ses gadgets high-tech pourvus par un ami hacker. On ne discute plus trop chiffons dans le futur, mais on n’a pas pour autant oublié la bonne vieille castagne !

Le joueur devra mettre fin à l’hégémonie de HEAVEN, une multinationale monolithique spécialisée dans le divertissement et notamment de prodiguer aux humains du monde réel des sensations virtuelles.