Two Point Hospital: le Mode bac à sable est disponible dès maintenant sur consoles avec une mise à jour gratuite

Plongez dans un monde de créativité sans limites avec la mise à jour gratuite de Two Point Hospital: mode bac à sable, disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch!

Découvrez la bande-annonce ici :

Dépensez des quantités illimitées d’argent et de Kudosh (oui!). Déverrouillez et débloquez toutes les options, changez le niveau de difficulté selon votre style de jeu et construisez les hôpitaux de vos rêves. Êtes-vous stressé par l’arrivée d’épidémies en cascade? Il suffit de les désactiver. Accablé par tous ces patients faisant la queue devant le cabinet du médecin ou inondant votre zone d’accueil? Prenez le contrôle de votre empire avec Two Point Hospital: mode bac à sable.

La concurrence est féroce dans le petit milieu des pourvoyeurs de soin du Two Point County. Pour devenir le meilleur administrateur hospitalier, les joueurs doivent faire leurs preuves dans une grande variété de défis médicaux : penser et concevoir son hôpital, former et manager son équipe composée de personnalités bien trempées, rechercher des traitements aux maladies bénignes comme la Débloque Star, le Rire Contagieux ou encore le Cubisme.