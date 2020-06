6 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence avec Othercide annoncé sur Nintendo Switch par Focus Home Interactive. Le jeu de Lightbulb Crew est un RPG tactique d’horreur qui sortira cet été.

Vous êtes le dernier espoir de l’Humanité. Échos d’une guerrière légendaire, les Sœurs forment l’ultime rempart se dressant face à Souffrance. Menez votre armée de Sœurs au combat. Vos prouesses lors des batailles façonneront leurs compétences et leur personnalité. Sacrifiez certaines de vos Sœurs pour soigner les autres – les survivantes en ressortiront plus fortes, prêtes à livrer la bataille suivante.

Découvrez le système de combat beat-em-up le plus époustouflant et immersif de tous les temps en pourfendant des démons de manière stylée dans la peau d’un ninja badass ! Intégrez un groupe de guerriers déjantés dans une aventure sanglante à travers un pays regorgeant de monstres mythiques et de mystérieuses machines. Nouvelle vidéo pour Shing! qui arrive à la fin de l’année sur Nintendo Switch, PlayStation®4, Xbox One & PC.

CARACTÉRISTIQUES

Jouez en solo ou entre amis: 4 joueurs en local ou co-op en ligne

Profitez de commandes intuitives et immersives: le stick analogique droit contrôle votre arme et vous donne un accès immédiat à tout un panel d’attaques

Profitez d’un gameplay stimulant: passez maître dans l’art du combat sur plusieurs étages, venez à bout d’adversaires rusés et affrontez des boss épiques

Testez le système de combat freestyle: mixez les combos, changez de personnage en pleine partie et retournez leurs attaques contre vos ennemis.

Soyez témoin de la gloire du beat-em-up 2.0 !

Habillez-vous pour l’occasion, terminez toutes les missions, combattez des ovnis géants, battez des dragons et volez un train pour obtenir le meilleur score possible dans ce mélange amusant de pachinko et de flipper. Pachi Pachi On A Roll arrive le 25 juin à un prix de 6.99€

Wing of Asteria est annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie en 2021.

BoomBit Games va sortir City Driving Simulator sur la Nintendo Switch le 26 juin pour 11.99€.

On termine avec Grimshade qui sortira lui le 25 juin sur l’eShop de la console hybride de Nintendo.