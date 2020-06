KINGDOM HEARTS MELODY OF MEMORY vous entraîne dans une merveilleuse aventure musicale sur Nintendo Switch

PARIS, le 22 juin 2020 – Square Enix Ltd. et Disney ont annoncé l’arrivée de KINGDOM HEARTS Melody of Memory, un jeu de rythme et d’action inédit disponible courant 2020 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et sur Xbox One et Xbox One X. Cette célébration de la musique et de l’aventure par excellence marque la première apparition de la franchise KINGDOM HEARTS sur Nintendo Switch™.

Pour découvrir KINGDOM HEARTS Melody of Memory et d’autres nouvelles sur la franchise KINGDOM HEARTS, regardez la bande-annonce KINGDOM HEARTS 2020

Proposant plus de 140 morceaux et 20 personnages issus des différents titres de leur franchise, KINGDOM HEARTS Melody of Memory donne aux fans une occasion en or de revivre leurs moments préférés d’une façon inédite. Les joueurs traverseront des mondes Disney emblématiques et s’allieront avec des personnages Disney familiers au rythme de musiques inoubliables de la franchise KINGDOM HEARTS et de chansons indémodables des grands films de Disney. Au-delà d’un contenu palpitant en solo, KINGDOM HEARTS Melody of Memory proposera également aux joueurs de jouer ensemble en mode multijoueur en ligne*.

Les fans attendant la sortie de KINGDOM HEARTS Melody of Memory avec impatience pourront également se régaler avec la bande originale de KINGDOM HEARTS III qui inclura de nombreuses musiques inoubliables et indémodables du jeu encensé par la critique, et qui sera disponible dans le monde entier à l’automne 2020.

Dès aujourd’hui, les fans de KINGDOM HEARTS pourront explorer les mystères de la jeunesse de Xehanort dans KINGDOM HEARTS Dark Road, une expérience inédite pour mobile. Les joueurs découvriront de nouveaux secrets dans ce nouveau volet de la saga KINGDOM HEARTS à l’aide de mécaniques de jeu accessibles basées sur les cartes, le tout dans les mondes Disney. Pour en savoir plus sur KINGDOM HEARTS Dark Road, rendez-vous sur le compte Twitter @kh_dr_na.

KINGDOM HEARTS Melody of Memory sera disponible sur Nintendo Switch™, sur PlayStation®4 et sur Xbox One et Xbox One X courant 2020. Pour en savoir plus, rendez-vous ici : www.kingdomhearts.com.

KINGDOM HEARTS Dark Road est disponible dès le 22 juin depuis l’application KINGDOM HEARTS Union χ Dark Road disponible sur l’Amazon Appstore, sur l’App Store® pour iPhone® et sur Google Play™ pour les appareils Android®. L’application KINGDOM HEARTS Union χ Dark Road permet aux joueurs d’accéder à KINGDOM HEARTS Union χ[Cross] ainsi qu’à KINGDOM HEARTS Dark Road.

*Le mode multijoueur en ligne nécessite une connexion internet et : pour Nintendo Switch, un compte Nintendo gratuit et un abonnement payant au service « Nintendo Switch Online » ; pour PlayStation®4, un compte PlayStation®Network gratuit et un abonnement payant à PlayStation®Plus ; et pour Xbox One, un compte sur le Marché Xbox Games gratuit et un abonnement Xbox Live payant.