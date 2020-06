Les promotions de la semaine sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

On notera Elliot Quest à 9 centimes !

20XX – $8.99 (prix de base: $17.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

Among the Sleep: Enhanced Edition – $7.49 (prix de base: $24.99)

Asterix & Obelix XXL 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base: $27.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $7.49 (prix de base: $14.99)

Bomber Crew – $3.74 (prix de base: $14.99)

Carcassonne – $9.99 (prix de base: $19.99)

Catan – $9.99 (prix de base: $19.99)

Cattails – $7.49 (prix de base: $14.99)

Chasm – $11.99 (prix de base: $19.99)

Children of Morta – $14.73 (prix de base: $21.99)

Conduct Together! – $0.01 (prix de base: $19.99)

Cosmic Star Heroine – $1.99 (prix de base: $14.99)

Defunct – $0.24 (prix de base: $14.99)

Dimension Drive – $1.94 (prix de base: $12.99)

Double Switch: 25th Anniversary Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

Electronic Super Joy – $2.99 (prix de base: $15.00)

Elliot Quest – $0.09 (prix de base: $9.99)

For The King – $12.49 (prix de base: $24.99)

Iro Hero – $3.89 (prix de base: $12.99)

Jamestown+ – $8.99 (prix de base: $17.99)

Letter Quest Remastered – $2.99 (prix de base: $11.99)

Light Fall – $3.74 (prix de base: $14.99)

Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base: $14.99)

Miles & Kilo – $1.59 (prix de base: $7.99)

Moto Rush GT – $2.99 (prix de base: $14.99)

Narcos: Rise of the Cartels – $14.99 (prix de base: $29.99)

Nefarious – $4.49 (prix de base: $14.99)

Nidhogg 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

Night Trap: 25th Anniversary Edition – $2.99 (prix de base: $14.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $7.49 (prix de base: $14.99)

Odallus: The Dark Call – $4.07 (prix de base: $11.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base: $19.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $3.39 (prix de base: $9.99)

Piczle Lines DX – $4.49 (prix de base: $14.99)

Rime – $20.09 (prix de base: $29.99)

Rogue Aces – $3.24 (prix de base: $12.99)

Saints Row: The Third – The Full Package – $19.99 (prix de base: $39.99)

Saints Row IV: Re-Elected – $26.79 (prix de base: $39.99)

Saturday Morning RPG – $1.99 (prix de base: $9.99)

Serial Cleaner – $1.49 (prix de base: $14.99)

Shadows of Adam – $10.49 (prix de base: $14.99)

Shelter Generations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

Smoke and Sacrifice – $5.99 (prix de base: $19.99)

Snake Pass – $5.99 (prix de base: $19.99)

Super Blood Hockey – $5.09 (prix de base: $14.99)

Super Crush KO – $9.99 (prix de base: $14.99)

Sydney Hunter and the Curse of the Mayan – $1.99 (prix de base: $9.99)

The Bridge – $1.39 (prix de base: $9.99)

The Darkside Detective – $6.49 (prix de base: $12.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

The Gardens Between – $6.19 (prix de base: $19.99)

ToeJam & Earl: Back in the Groove! – $7.49 (prix de base: $14.99)

Toki – $2.99 (prix de base: $14.90)

To the Moon – $8.39 (prix de base: $11.99)

Truberbrook – $14.99 (prix de base: $29.99)

Tumblestone – $1.79 (prix de base: $14.99)

Urban Trial Playgrounds – $1.49 (prix de base: $14.99)

Valfaris – $13.74 (prix de base: $24.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

Venture Kid – $1.49 (prix de base: $10.00)

WILL: A Wonderful World – $8.99 (prix de base: $14.99)

Yesterday Origins – $2.99 (prix de base: $14.90)