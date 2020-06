14 nouveaux jeux annoncés sure Nintendo Switch

Beaucoup de petites annonces aujourd’hui avec le New Game+ Expo, mais pas que.

Disponible sur PC via Steam depuis fin 2018, Bladed Fury sortira cet automne sur console (PS4, Nintendo Switch et Xbox One). Graphiquement, le jeu semble assez proche de ce que proposent les japonais Vanillaware (13 Sentinels: Aegis Rim, Dragon’s Crown, Odin Sphere ou Muramasa: The Demon Blade)

Inkulinatiest annoncé sur Nintendo Switch via l’eShop (2021) suite à son succès sur Kickstarter.

Ever Forward est annoncé sur Nintendo Switch.

Iris.Fall aussi, pour la fin de l’année.

Toujours sur l’eShop, Good Pizza, Great Pizza est annoncé (Bonne Pizza, Super Pizza chez nous).

Avez-vous déjà eu envie de gérer votre propre Pizzeria ? C’est maintenant possible grâce au nouveau jeu de TapBlaze, Bonne Pizza, Super Pizza ! Faites de votre mieux pour répondre aux commandes des clients tout en gagnant assez d’argent pour faire tourner votre pizzeria. Améliorez votre pizzeria avec de nouvelles garnitures et équipements pour gagner la compétition contre votre rival, Alicante !

Metal Revolution est un jeu combat plongé dans un univers Cyberpunk, aux contrôles simplifiés mais tout aussi sophistiqués apportant un certaines innovations dans le gameplay. Aurez-vous assez de courage pour affronter des joueurs du monde entier ?Le jeu sortira sur Nintendo Switch en plus de Steam.

Alchemic Cutie sortira lui lors du troisième trimestre 2020.

#Drive est annoncé en exclusivité sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Déjà disponible au Japon, sans trop faire de bruits, Pretty Princess Party arrivera aussi chez nous en fin d’année.

Toujours pour la fin d’année (novembre pour être précis), Cafe Enchante!

Tomoyo After ~It’s a Wonderful Life~ CS Edition sortira lui au Japon le 10 septembre. Le jeu est sorti sur PC en 2005 et a ensuite été porté sur les consoles PlayStation 2, PlayStation Portable, Xbox 360 et PlayStation 3. Le prix de la version Switch sera de 4 510 ¥, et il proposera l’anglais en plus du japonais.

Darius Cozmic Revelation est annoncé sur Nintendo Switch qui regroupera G Darius HD et Dariusburst Another Chronicle EX+.

Et on termine avec le jeu Neo Geo Pocket Color, King of Fighters R-2, qui sortira sur Nintendo Switch en juillet.