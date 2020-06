Burnout Paradise Remastered (Nintendo Switch) – Le test

Si vous aussi vous avez ressenti une certaine injustice en 2018 avec la sortie d’un Burnout Paradise Remastered sur consoles de dernière génération HORS SWITCH, alors vous serez heureux de voir cet affront enfin réparé. L’illustre Burnout Paradise est aujourd’hui de sortie sur Nintendo Switch, accompagné de sa ribambelle de DLC (nouvelle zone, et pas mal de voitures supplémentaires). Si vous ne connaissez pas la série Burnout, il s’agit de jeux de courses au caractère explosif et dont le dernier épisode en date, Burnout Paradise, édité en 2008 chez Electronic Arts et développé par Criterion Games, a fait le pari d’un monde ouvert, véritable bac à sable où le fou du volant qui sommeille en vous pourra exprimer tout son art.

C’est sur le titre bien connu des Guns n’ Roses, Paradise City, que démarre le jeu, le temps de découvrir quelques plans de cette ville qui s’ouvre à vous, son ambiance, mais aussi et surtout votre permis de conduire, repère de progression dans le jeu. Un peu plus tard, vous voici à la casse auto qui servira de premier point de départ, et enfin votre tout premier bolide…ou en tout cas ce qu’il en reste, une Cavalry, dans un état misérable. Première mission : trouver un garage pour réparer votre véhicule, et commencer à vous faire la main sur les commandes du jeu. Ces dernières sont classiques, les pédales étant assignées aux gachettes ZL et ZR, le turbo sur la touche B, le frein à main sur Y, changement de vue sur Y. Viennent s’ajouter des options diverses centrées sur les chronos et le matchmaking à la volée, sur la croix directionnelle, le klaxon sur L3, le changement de morceau à la radio sur la touche R, et la vue arrière sur la touche L.

Le monde de Burnout Paradise est étalé sur une ville, Paradise City, l’île Big Surf Island (sortie en DLC à l’époque) et une partie de la campagne environnante, montagneuse et propice aux grandes lignes droites et autres tunnels. La carte est découpée en quartiers parsemés de bâtiments bien reconnaissables pour faciliter le sens de l’orientation. On y trouvera bien sûr plusieurs casses auto (pour changer de véhicule), des stations-services (pour recharger votre jauge de boost), ateliers de peinture pour changer de couleur sans même vous arrêter et garages pour réparer votre carrosserie. Avec une densité de circulation relativement faible, la ville en elle-même est un parfait moyen de brûler l’asphalte à très haute vitesse sans percuter d’obstacles toutes les 3 secondes et pourtant des obstacles, il y en a!

“Dans Burnout Paradise, chaque route est un défi” dit la dame à la radio. En effet, il suffit de prendre n’importe quelle direction pour commencer un rodéo ininterrompu en prenant un des incalculables raccourcis vous menant au milieu de chantiers, de zones portuaires, de parkings, ou encore d’échangeurs d’autoroute se terminant par des barrières ou des panneaux à traverser pour se rendre compte que la moindre improvisation vous fait progresser dans le jeu. Tous ces éléments visibles de loin, et qui sont bien évidemment à “collectionner” comme n’importe quel autre défi du jeu, sont la carotte qui vous donnera envie de sillonner la ville et dénicher le moindre chemin qui pourra tôt ou tard vous aider à remporter une victoire en course. Dans ce Burnout, chaque coin de rue prévoit une épreuve, que l’on peut démarrer en pressant ZL+ZR.

Il y a 5 types d’épreuves, pour un total aux alentours de 120, visibles sur la minimap et distinguées par des couleurs différentes :

les COURSES (en bleu) : une course contre plusieurs adversaires, d’un point A à un point B. Vous avez le choix du raccourci et quasiment aucun élément graphique ne viendra vous aider pour vous orienter. Il vaudra mieux connaître la ville sur le bout des ongles pour franchir en tête la ligne d’arrivée ! Plusieurs manières de gagner, soit en jouant sur la vitesse avec un bolide adapté, soit en optant pour un véhicule lourd pour jouer la carte des takedowns, en envoyant les concurrents dans le décor (l’occasion de voir de belles carrosseries s’écrabouiller entièrement).

les CASCADES (en vert) : vous devez réaliser un maximum de cascades (sauts, vrilles, dérapages, destruction de barrières, etc) dans un temps imparti. Ici aussi, certaines voitures seront plus adaptées à cette discipline.

les TRAQUES (en jaune) : une course poursuite d’un point A à un point B où il “suffit” de survivre aux assauts d’une horde de voitures blindées.

ROAD RAGE (en rouge) : cette fois, c’est à vous de détruire vos adversaires avant qu’ils ne vous détruisent, dans un temps imparti.

La dernière catégorie, en marron, est une course de vitesse dédiée à un seul véhicule. Si vous remportez la course, vous en obtenez une version améliorée.

Si le nombre de défis présage d’une bonne durée de vie, il faut noter que ces derniers ne se valent pas tous. Les modes Cascade, Traque et Road Rage s’en sortent bien en promettant des courses poursuites endiablées et pleines d’aléatoire, mais les modes Course ont de quoi décevoir, en proposant systématiquement les mêmes tracés, que vous finirez par connaître par cœur. Le DLC Big Surf Island corrige néanmoins ce point en proposant des circuits un peu plus variés, dans une carte qui met encore plus l’accent sur la verticalité, les passages secrets et les tremplins longue distance. Au delà des différents défis, le jeu a de quoi ravir les complétionistes en proposant quelques 50 sauts, 400 barrières et 120 panneaux à défoncer, sans même compter tout ce qui concerne Big Surf Island. Un menu récapitulatif vous rappelle votre progression quartier par quartier, ce qui n’est pas du luxe en fin de partie.

Paradise City baigne dans une ambiance réussie, et un monde plutôt vivant…en dépit de l’absence TOTALE d’êtres vivants. Aucun humain n’a été modélisé pour le jeu, votre voiture avance sans personne au volant, et pourtant ce monde fonctionne bien. Grâce notamment à l’excellente bande son du jeu, et un cycle jour/nuit, avec une durée réglable, ce qui est très appréciable pour adapter vos parties au temps que vous pourrez consacrer au jeu, et profiter au maximum des différentes lumières du jeu.

Côté garage, Burnout Paradise propose environ 150 véhicules (à 4 et 2 roues) accessibles dans les casses auto, et classées par catégories : Voitures et motos de la version de base, voitures de police (dérivées des modèles de base, mais aux couleurs de police de différents pays), voitures boost (très rapides et peu maniables), voitures de légendes (inspirées de licences pop culture telles que Ghostbusters, Retour vers le futur, K2000…), véhicules Toys (sortes de versions SD des voitures du jeu). Chaque bolide est spécialisé dans une catégorie, selon son type de boost (cascade, vitesse et agression). Notons les klaxons de certaines voitures aux effets surprenants, mention spéciale à la contrefaçon de Delorean qui se transforme en aéroglisseur !

Si vous commencez le jeu avec une seule voiture (et bien sûr celles des DLC, accessibles dès le départ du jeu), vous en débloquerez de nouvelles au fil de vos succès et de la progression de votre permis. Avant de réellement compléter votre collection de bolides, il faudra croiser ces voitures et les envoyer dans le décor. Bémol concernant ces dernières dont l’IA est souvent atteinte par un bug qui leur fait faire n’importe quoi au milieu d’une rue, ce qui rend encore plus difficile le takedown. La prise en main de tous ces bolides est toujours aussi soignée. Tout est réactif, intuitif, parfaitement maniable, et heureusement au vu de la vitesse démesurée que vous prendrez, dès le tout début du jeu. L’impression de vitesse est d’ailleurs excellente.

EA et Criterion l’ont promis en amont de la sortie, le voilà, le fameux 60fps! Même si le framerate n’est pas infaillible et hoquette quelques fois à très haute vitesse, il faut reconnaître que le portage a été fait sérieusement et offre un grand confort. On peut d’ailleurs avoir du mal à imaginer un jeu où les réflexes sont autant mis à l’épreuve proposer un 30fps.

Quant à la résolution, les concessions graphiques (aliasing notamment) sont bien plus visibles sur TV qu’en mode portable, mais rien de déshonorant.

Riche de 90 morceaux aussi variés que du Claude Debussy, Twisted Sister ou LCD Soundsystem, entre autres compositions originales de Criterion Games, la BO de ce Burnout Paradise sait réchauffer l’ambiance quand il le faut, et rythmer vos escapades d’animations à la radio, dont les voix sont intégralement doublées en français. La bande son est par ailleurs entièrement paramétrable dans le menu du jeu, au cas où certains morceaux vous hérissent le poil.