AVICII Invector Encore Edition sortira sur Nintendo Switch le 8 septembre avec dix nouvelles musiques et du contenu exclusif

Une démo sera accessible gratuitement sur Nintendo Switch en août.

N’importe où dans le monde entier, le 25 juin 2020 – Le jeu de rythme acclamé par la critique, AVICII Invector arrive sur Nintendo Switch™ le 8 septembre, jour où ce génie aurait eu 31 ans. AVICII Invector Encore Edition contient dix nouvelles musiques, y compris de son album posthume, Tim, et sera disponible au prix de vente de £24,99 / 29,99 € / $29,99.

En août, les fans impatients pourront se lancer dans le feu de l’action avec une démo gratuite disponible sur le Nintendo eShop. Toutes les nouvelles musiques lancées sur Nintendo Switch™ pourront être achetées en tant que contenu téléchargeable sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Découvrez la nouvelle bande-annonce d’AVICII Invector Encore Edition ici :

Créé par Hello There Games, en partenariat avec Wired Productions Ltd. et soutenu par AVICII Music, AVICII Invector Encore Edition perpétue la vision amorcée par AVICII en personne, fusionnant la musique au gameplay pour donner aux joueurs une nouvelle manière de découvrir l’héritage de l’artiste.

Afin d’honorer la musique d’AVICII, sa famille et ses amis ont terminé le projet que le DJ suédois avait lui-même commencé. AVICII Invector Encore Edition entraîne les joueurs dans une aventure palpitante où vous traverserez des endroits magnifiques avec le talent et la précision nécessaires pour maîtriser toutes les difficultés. La manière dont Tim Bergling voulait que nous expérimentions sa musique offre une immersion totale aux joueurs au sein d’une dimension audio et visuelle d’environnements sereins et zen.

Aussi bien Wired Productions que Hello There Games sont des fans absolus de musique, et ont conscience de la capacité de celle-ci à laisser une marque indélébile dans le monde. Ainsi, toutes les redevances liées aux musiques seront reversées à la Fondation Tim Bergling, dont la mission consiste à éveiller les consciences face au grave problème du suicide et à promouvoir l’abolition des tabous concernant les maladies mentales.

Voici la liste complète des musiques :

Broken Arrows – M-22 Remix

Can’t Catch Me

Fade into Darkness

Fades Away

For a Better Day

Friend of Mine

Gonna Love Ya

Heaven

Hey Brother

I Could Be The One

Lay Me Down

Levels

Lonely Together

Pure Grinding

Sunset Jesus

Talk To Myself

The Nights – AVICII by AVICII Remix

Tough Love

True Believer

Waiting for Love

Wake Me Up

What Would I Change it to

Without You

You be Love

You Make Me

Voici la liste des musiques supplémentaire de l’Encore Edition, disponibles aussi en téléchargement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One :

Pack de chansons Tim

Bad Reputation

Freak

Heart upon my sleeve

Peace of mind

SOS

Pack de chansons Magma

Addicted to you

My Feelings For You

Seek Bromance

Sunshine

Trouble

Leo Zullo, directeur de Wired Productions : « AVICII était incroyablement talentueux et voulait partager sa musique avec le monde, permettre aux gens de la ressentir et de la découvrir d’une nouvelle manière. » « AVICII Invector Encore Edition permet à cette vision de continuer d’exister en honneur de l’esprit fabuleux de Tim Bergling et de sa musique qui n’est autre qu’une ode à la vie. »

AVICII Invector est actuellement disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et sortira en Encore Edition le 8 septembre 2020 pour Nintendo Switch et PS4 en version physique pour £24,99 / 29,99 € / $29,99. Développé par Hello There Games et publié par Wired Productions. AVICII Invector Encore Edition est classé en PEGI 3.