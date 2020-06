Unissez vos forces dans Fairy Tail grâce à l’UNISON RAID !

KOEI TECMO Europe et le développeur GUST Studios sont heureux de présenter les premiers éléments d’une multitude de nouvelles capacités magiques présentes dans leur prochain JRPG, FAIRY TAIL. Le jeu est prévu pour le 30 juillet 2020 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via Steam®.

Le monde magique de FAIRY TAIL est parfaitement retranscrit dans le jeu afin de livrer aux fans du monde entier la meilleure expérience possible. Dans FAIRY TAIL, les personnages peuvent désormais combiner leurs pouvoirs et unir leurs sorts afin d’annihiler leurs ennemis grâce aux Unison Raids. Cette capacité originaire du manga et de l’anime, sera également présente dans le jeu, introduisant de supers nouveaux pouvoirs comme vous n’en avez jamais vu.

De plus, une série de sorts extrêmement puissants sera également intégrée au jeu, incluant la magie Lumière des Fées de Kanna, qui pourra s’activer lorsque les attaques magiques seront combinées. La Loi des Fées de Makarov, ainsi qu’un sort appelé Exceed Special seront aussi de la partie et représenteront une aide précieuse pour votre équipe lorsque vous serez en position de faiblesse. Chaque sort comprend des bonus élémentaires, avec des affinités et des faiblesses. A vous de trouver les points faibles de vos ennemis pour leur infliger un maximum de dégâts. Les personnages pourront alors augmenter leurs sorts en gagnant des points d’expérience tout au long de leur aventure.

En utilisant des attaques magiques durant les combats, la jauge de votre équipe augmentera considérablement. Lorsque cette dernière sera complètement remplie, des personnages pourront être invoqués, leur permettant ainsi d’infliger des attaques encore plus destructrices. Puisque chaque personnage possède des attaques bien distinctes, les joueurs seront capables d’étendre leur stratégie à travers un large éventail de sorts et d’ennemis.

FAIRY TAIL est actuellement en développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, et PC via Steam®. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande. En achetant n’importe laquelle des versions du jeu, au format physique ou numérique, dans une période limitée après son lancement, vous pouvez également déverrouiller en bonus la tenue spéciale « Miss Fairy Tail » pour Erza dans le jeu.