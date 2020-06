Charlotte Smoothie en vidéo dans One Piece : Pirate Warriors 4

Je vous propose une vidéo du premier personnages en DLC du Season Pass de One Piece : Pirate Warriors 4 (One Piece Kaizoku Musou 4), qui comprendra neuf personnages. Charlotte Smoothie, 14ème fille de Big Mom, arrivera dans le courant de l’été sur tous les supports.

Les autres personnages annoncés pour le moment sont Vinsmoke Judge et Charlotte Cracker.

Description du personnage par onepiece.fandom:

Charlotte Smoothie est la 14e fille et le 35e enfant de la Famille Charlotte et l’une des trois Sweet Commanders de l’Équipage de Big Mom.

Elle est également la Ministre du Jus (ジュース大臣, Jūsu Daijin) de l’Île 100% de l’Archipel Totto Land. Elle est la sœur triplée aînée de Citron et Cinnamon. Elle est une hybride entre une humaine et un membre de la Tribu des Longues-Jambes.

En raison de ses actions, elle est un antagoniste majeur de l’Arc Whole Cake Island.

Smoothie est une femme très grande, membre de la Tribu des Longues-Jambes et mesurant 4m64. Ses longs cheveux blancs tombent en cascade dans son dos et couvrent la partie supérieure droite de son visage. Elle a des yeux noirs (bleus dans l’anime) et d’épaisses lèvres. Smoothie porte un énorme béret blanc, des coudières et de gros gants ainsi qu’un habit rayé rose une-pièce. De grandes bottes richement décorées remontent jusqu’au dessus de ses genoux. Enfin, elle porte son épée dans un fourreau attaché à son dos, sur une cape jaune. Elle a également un tatouage en forme de rose sur la cuisse droite.

Smoothie est une femme assez irresponsable et aussi nonchalante. Juste pour se distraire, elle a asséché une jeune femme d’une manière totalement indifférente et ce, malgré les supplications de cette dernière. Elle fait preuve également de caractère en faisant remarquer à Tamago qu’elle ne juge pas nécessaire d’augmenter la sécurité dans le seul but de protéger les Ponéglyphes que possède sa mère.

Elle accepte d’aider ses compagnons d’équipage si seulement elle en a le temps, mais ne rend pas à afficher un grand investissement dans n’importe quelle tâche. Toutefois, elle se sentira coupable si elle échoue dans cette tâche. Elle semble apprécier presser le liquide corporel de ses subordonnés, même lorsqu’on lui demande de s’arrêter, et aime boire le liquide produit tout en laissant tomber les corps séchés à part, ce qui démontre un côté cruel.

Bien qu’elle puisse être insouciante la plupart du temps, Smoothie peut devenir très sérieuse si la situation l’exige, et ne perdra pas de temps à créer des tactiques pour lisser le problème de la manière la plus efficace possible comme directement tuer l’ennemi. Elle est également très perspicace sur la nature des autres et prendra des décisions basées sur la façon dont quelqu’un pourrait réagir, comme le montre le moment où elle n’a pas fait part de la révolte de Jinbe dans le château sachant que sa mère entrerait dans une colère noire.

Durant les Tea Party de Big Mom, Smoothie dévoile un caractère plus enjoué, elle peut être amicale et polie, saluant les invités et leur offrant chaleureusement des boissons.

La seule fois où Smoothie perd complètement son sang-froid, c’est lorsque sa mère se déchaîne à cause de son envie de gâteau. Pendant ce temps, Smoothie panique et hurle à ses frères et sœurs de courir alors qu’elle-même fuit sa mère déchaînée.