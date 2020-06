Top des ventes UK: Bravely Second (3DS) est … second !

L’institut Chart-Track dévoile le classement des ventes de la semaine passée sur le territoire de la grande Bretagne. C’est un classement inhabituel pour le Royaume-Uni cette semaine, avec plusieurs titres de 3DS dans le top 40.

Le numéro 1 est cependant loin d’être surprenant. En exclusivité sur PS4, The Last of Us Part 2 se classe n°1 pour la deuxième semaine consécutive. Les ventes du jeu ont chuté de 80% d’une semaine à l’autre, ce qui est une forte baisse, mais pas inhabituelle pour un jeu qui s’est vendu aussi fortement sa première semaine, quand il a éclipsé les débuts d’Uncharted 4 pour devenir le jeu exclusif le plus vendu sur PS4. En comparaison, Uncharted 4 a vu ses ventes chuter de 78 % au cours de sa deuxième semaine. Il convient de noter qu’il s’agit de ventes purement en boîte, et que les ventes par téléchargement numérique ont augmenté de manière significative depuis la sortie d’Uncharted 4 en 2016, c’est pourquoi les comparaisons entre les deux jeux doivent être prises dans ce contexte. Il y a en fait deux jeux The Last of Us dans le top 10 cette semaine, avec The Last of Us : Remastered à la 9ème place après une augmentation de 82% des ventes semaine après semaine.

Passons maintenant au jeu surprenant n°2 — Bravely Second : End Layer, le titre 3DS de Square Enix. Le RPG s’est vendu trois fois plus la semaine dernière que lors de sa sortie en février 2016, et ses ventes en boîte ont pratiquement doublé en une semaine. Cela s’explique par le fait que le prix du jeu a été fortement réduit chez le détaillant britannique Argos (l’un des plus gros détaillants du territoire), où le jeu pouvait être acheté pour 2,49 £ (l’édition limitée étant vendue à 3,99 £). Ce n’était pas le seul jeu 3DS à être vendu à prix réduit chez Argos. Teddy Together a également été réduit à 2,49 £, et se trouve dans le classement à la 32eme place, Little Battlers Experience a été réduit au même prix et se place 33eme, tandis que Metroid : Samus Returns a été réduit à 12,99 £, et revient à la 28e place.

Le nouveau jeu de la semaine le plus populaire est en fait un remake d’un jeu de plates-formes pour enfants très populaire de 2003. Bob l’Éponge : Battle for Bikini Bottom est publié par THQ Nordic et débute à la troisième place des charts.