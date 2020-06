Abandonné sur Wii U, Dex arrivera sur Nintendo Switch

Dex est un action-RPG en 2D dans un monde ouvert cyberpunk, et offre un gameplay non-linéaire laissant une grande place à l’exploration. Le jeu avait été annoncé sur Wii U, mais finalement, 4 ou 5 ans après, il sortira sur Nintendo Switch. D’parès l’eShop, le jeu de Dreadlocks sortira le 27 juillet sur la console hybride de Nintendo, édité par QubicGames.

Explorez, discutez, piratez et battez-vous au coeur d’un riche univers cyberpunk dans cet action-RPG en 2D ! Pourchassée par une organisation mystérieuse et tentaculaire, vous devrez parcourir la ville futuriste d’Harbor Prime et forger des alliances inattendues pour faire tomber le système ! Dans cette aventure cyberpunk inspirée par Blade Runner et Neuromancer, vous pouvez choisir votre style de jeu : serez-vous une assassin silencieuse, une hackeuse, une diplomate ou une machine de guerre ?

Conçu comme un hommage aux jeux de plateforme et d’action 2D classiques, combiné à des éléments de RPG modernes, Dex propose des combats en temps réel, un scénario adulte et des dialogues interactifs. Choisissez vos talents, votre équipement et même vos augmentations – des implants offrant des aptitudes surhumaines et de nouvelles façons de traverser le monde ouvert du jeu. Un système de hacking inédit vous permet également de plonger dans le Cyberespace : neutralisez des virus et des systèmes de sécurité, surchargez des circuits, subtilisez des données confidentielles et paralysez vos adversaires !