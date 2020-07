Top des ventes de la semaine au Japon: The Last of Us II déjà hors du podium

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 22 au 28 juin 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

The Last of Us Part II fait déjà parti du passé pour le combo du début d’été: Animal Crossing: New Horizons revient devant, avec Ring Fit Adventure et Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics. Les deux sorties de la semaine sur Nintendo Switch ne brille pas, tout comme Remnant: From the Ashes sur Ps4. Comme annoncé, Animal Crossing: New Horizons franchi les 5 millions uniquement en physique, un fiat rare au Japon.

01./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 70.552 / 5.004.720 (-4%)

02./04. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 34.782 / 1.073.514 (+6%)

03./03. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 27.323 / 171.620 (-16%)

04./01. [PS4] The Last of Us Part II # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.06.19} (¥6.900) – 25.993 / 204.689 (-85%)

05./00. [PS4] Remnant: From the Ashes <ACT> (DMM Games) {2020.06.25} (¥4.980) – 19.244 / NEW

06./00. [NSW] Brigandine: The Legend of Runersia # <SLG> (Happinet) {2020.06.25} (¥7.200) – 15.242 / NEW

07./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.338 / 3.005.043 (+1%)

08./08. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 8.730 / 3.638.993 (-5%)

09./09. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.407 / 3.470.635 (-6%)

10./00. [NSW] Mr. Driller: Drill Land <PZL> (Bandai Namco Games) {2020.06.25} (¥3.200) – 6.661 / NEW

Et la Nintendo Switch passe les 13 millions sur le sol nippon, 5 millions de plus que la ps4 qui a 6 ans de plus ! Encore trois millions, et la console hybride dépassera la Super Nintendo et la GameBoy Advance au Japon, historique, déjà.