21 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch cette semaine

On commence aujourd’hui avec Anima Project qui annonce son nouveau jeu, Anima: Song from the Abyss un RPG action basé sur la saga des jeux de rôle et la suite d’Anima: Ark of Sinners et Anima: Gate of Memories.

Nouveau trailer pour Endless Memories:

Dodo Peak sor tle 31 juillet sur l’eShop de la Nintendo Switch, précommandes disponibles le 13 juillet à $9.99.

Voltage a annoncé qu’ils preparent le jeu visual novel Love Letter from Thief X pour une sortie sur Nintendo Switch le 9 juillet. Love Letter from Thief X (connu sous le nom de “Kaitou X Koi no Yokokujou” au Japon) vous propose d’incarner un simple conservateur de musée quand un groupe de voleurs tristement célèbres, les Renards noirs, s’introduisent dans le musée ! Leur mission est de récupérer le chef-d’œuvre de votre arrière-grand-père. Vous ne voulez pas qu’il tombe entre de mauvaises mains, alors vous décidez de les rejoindre. Lequel des voleurs vous volera votre cœur ? Le hacker, le jeune sniper, le maître du déguisement sexy ou le chef vaniteux ? Love Letter from Thief X est prévu pour une sortie simultanée partout dans le monde et proposera la langue japonaise et anglaise.

Love Letter from Thief X sera la septième sortie de Voltage sur Nintendo Switch, avec Enchanted in the Moonlight – Kiryu, Chikage & Yukinojo -, Enchanted in the Moonlight – Miyabi, Kyoga & Samon -, Star-Crossed Myth – The Department of Punishments -, Star-Crossed Myth – The Department of Wishes -, Kissed by the Baddest Bidder, et Our Two Bedroom Story, tous actuellement disponibles.

2K annonce que son jeu NBA 2K21 sortira également sur la Nintendo Switch. Damian Lillard (joueur chez Portland Trail Blazers) sera l’un des trois basketteurs qui figurera sur la jaquette.

Damian Lillard a déclaré : « C’est un moment spécial pour moi dans ma carrière NBA. Je suis fan de NBA 2K depuis des années et j’adore la façon dont ils représentent tous les aspects de la culture du basket-ball. Je suis un fervent joueur de 2K, donc je suis honoré de rejoindre les autres grands de la NBA qui ont fait la couverture. Je suis reconnaissant à tous mes fans et j’ai hâte que tout le monde découvre le jeu plus tard cette année. »

Singled Out sort aujourd’hui sur Nintendo Switch à 4.39€. Singled Out est un jeu d’arcade certes rapide et simple mais où le challenge est très présent dont le but est tout simplement de battre son meilleur score, de monter le plus haut dans le classement et de s’y maintenir. C’est l’idéal pour passer le temps pendant une pause de 5 minutes ou lors de fêtes (où tout le monde prend un malin plaisir à crier sur le joueur).

Arcade Archives: P-47 disponible sur l’eShop.

Crown Trick est un RPG d’aventure magnifiquement animé de style rogue qui se caractérise par des combats au tour par tour et une stratégie interactive basée sur des compétences. Le jeu sortira cette année sur Nintendo Switch et Pc.

Crown Trick est un RPG d’aventure magnifiquement animé de style rogue qui se caractérise par des combats au tour par tour et une stratégie interactive basée sur des compétences. Entrez dans un labyrinthe qui se déplace au fur et à mesure de vos déplacements, où la maîtrise des éléments est fondamentale pour vaincre les ennemis et découvrir les mystères de ce monde souterrain. Avec une nouvelle expérience qui vous attend à chaque fois que vous entrez dans le donjon, laissez le pouvoir conféré par la couronne vous guider dans cette aventure stimulante !

Labyrinthe généré par la progression

Le labyrinthe généré par la progression vous garantit une expérience différente chaque fois que vous entrez dans le donjon. Mais contrairement aux cartes ouvertes traditionnelles, Crown Trick vous enferme dans un petit donjon pour combattre les monstres. Sans accès à la carte entière, vous n’avez pas d’autre choix que de décider stratégiquement comment monter votre attaque sur l’ennemi.



Stratégie au tour à tour synchrone

Le jeu se déplace au fur et à mesure que vous vous déplacez, et vos ennemis restent immobiles jusqu’à ce que vous ayez choisi la meilleure façon d’attaquer. Prenez le temps qu’il vous faut pour tracer votre route, décidez de la meilleure façon d’éviter les pièges ou de la manière d’utiliser les éléments à votre avantage. Une stratégie bien pensée est la clé pour échapper vivant de ce donjon.



Lancez vos aptitudes sur les éléments du terrain

A mesure que vous vous enfoncez dans le donjon, vous rencontrerez des terrains reflétant une variété d’éléments qui peuvent être combinés avec vos compétences pour infliger de lourds dégâts à l’ennemi. Jeter du feu sur le pétrole pour brûler les monstres et mélanger la foudre à l’eau pour électrocuter vos ennemis. Il existe de nombreuses combinaisons mortelles à explorer et à utiliser pour tuer les monstres que vous rencontrez.



Apprenez les compétences de votre ennemi

Tout au long de votre quête, vous rencontrerez des monstres d’élite équipés de compétences d’élite appelées Familiers. En les vainquant, vous aurez accès à leurs capacités, ce qui augmentera votre arsenal de compétences que vous pourrez libérer en passant aux niveaux suivants.



Caractéristiques du jeu :

Une approche totalement nouvelle de la stratégie et du jeu ;

Combat synchrone au tour par tour, où chaque mouvement est plein de possibilités et chaque bataille est un défi ;

Explorez les donjons atmosphériques avec différents décors et faites de votre mieux pour rester vivant jusqu’au bout ;

Construisez votre propre style de combat unique et choisissez parmi plus de 40 compétences actives, plus de 60 compétences passives, plus de 30 objets utilisables, plus de 170 reliques spéciales ;

Tuez plus de 100 monstres différents avec 9 types d’armes uniques et jusqu’à 120 armes individuelles au total ;

Osez défier plus de 10 Boss redoutables ;

Résoudre plus de 60 défis et énigmes mystérieuses ;

Familiarisez-vous avec une série de donjons, d’armes, de reliques, d’objets et de défis générés aléatoirement chaque fois que vous commencez votre voyage ;

Révélez tous les secrets et trouvez la vérité cachée derrière le Royaume du Cauchemar ;

Party Crasher Simulator est annoncé sur Nintendo Switch.

Prenez le contrôle de deux frères sorciers qui possèdent la puissance de la résurrection dans un monde magnifique pixel-art. Résoudre des énigmes, des défis de plate-forme, et rencontrer des monstres dangereux et des pièges qui vous obligent à tuer l’un des frères à l’avance! REZ PLZ sortira sur Nintendo Switch le 15 juillet pour $14.99.

PLZ est un REZ jeu de plateforme pixel art de puzzle avec une nouvelle tournure sur la co-op et un gameplay unique joueur: Tuez votre frère pour résoudre des énigmes et des donjons de conquérir. Joignez-vous à des apprentis frères assistant Arcan et Zeph comme ils combattent les forces de Dark Arcanum armés de peu plus que la résurrection de défilement, un outil qu’ils peuvent utiliser pour apporter les uns les autres à la vie. Comme vous progressez, vous débloquerez de nouveaux sorts qui octroient des capacités diverses à la conquête des défis de plus en plus difficiles à venir.

Traits

Co-op Jouer REZ PLZ spin unique sur le concept de co-op traditionnel. Au lieu d’essayer de garder chaque joueur vivant à travers chaque niveau, vous devez stratégiquement tuer pour résoudre des énigmes et des ennemis de la défaite. Utilisez la Résurrection Faites défiler jusqu’à ramener à la vie Arcan et Zeph.

La mort dans tous les coins La mort est partout dans PLZ REZ, et peut provenir d’une multitude de décès d’un succès, allant d’être coupé en deux, mangés par les créatures, brûlé vif et plus.

Débloquer sortilèges Débloquer de nouveaux sorts pour vaincre les défis de plus en plus difficiles à venir, mais attention parce que ces frères sont pauvres à la magie et un mauvais sort peut signifier la mort!

Unlockables Explorer et trouver une foule d’articles cosmétiques et déverrouillables déverrouillables niveaux de gantelet difficiles à personnaliser votre expérience de jeu. Défiez-vous davantage avec les modes bonus tels que la course à pied PVP.

Récit REZ PLZ raconte histoire de Arcan et Sophonie, deux jeunes sorciers apprentis. Lorsque leur école est envahie par les forces du mal, le duo doit travailler ensemble pour vaincre les sorciers maléfiques de Dark Arcanum. Le hic: Ils sont tous les deux terribles à la magie. Bien que Arcan et Zeph apprendre des sorts le long du chemin, les progrès sont lents. Quand ils meurent, le défilement Résurrection les ramène à la vie.

Party Animals arrive sur Nintendo Switch:

Le très intéressant Carto arrive sur l’eShop de la console hybride.

Le sol tremble, les ampoules éclatent… Il se passe quelque chose de très étrange derrière les murs de votre chambre. Avec pour seules armes votre sagacité et votre courage, vous plongez peu à peu dans un monde peuplé d’êtres aviaires et de monstres-meubles visiblement bien décidés à vous tuer.

Les créateurs des classiques indépendants Machinarium et Samorost vous présentent Creaks, leur nouveau jeu d’aventure-réflexion qui captivera vos sens par ses visuels peints à la main, ses animations détaillées, ses bruitages surréalistes et sa bande-son éclectique signée Hidden Orchestra. Résolvez à votre rythme des dizaines d’énigmes savamment concoctées, explorez le manoir à la recherche de tableaux cachés et découvrez le grand secret.

Dangerous Relationship (connu sous le nom de Geinoukai wa Abunai Kankei Ari Desu ka au Japon) est un jeu où vous pouvez apprécier le monde dangereux de la rencontre d’une célébrité. Laissez-vous séduire pendant que vous êtes au travail et essayez de garder votre relation secrète ! Le jeu sortira en version numérique la semaine prochaine (9 juillet) au prix de 1 580 yens. Une démo est actuellement disponible, 378 Mo étant nécessaires pour la télécharger sur votre Switch. Les langues prises en charge sont le japonais, l’anglais et le chinois simplifié.

Miden Tower (connu sous le nom d’Innocent Revenger ~Kabe non Otome to Miden non Tou~ au Japon) est développé par Exe Create et sera lancé sur la boutique Nintendo Switch eShop le 9 juillet au prix de 1 320 yens, bien que vous puissiez le précharger avec une réduction de 10% (1 188 yens) jusqu’à la veille du lancement. Il ne faut que 861 Mo pour le télécharger sur votre Switch, les langues prises en charge étant le japonais et l’anglais.

Final Sword est, malheureusement ?, annoncé sur Nintendo Switch pour ¥1,890.

Le studio polonais Bugbomb Games annonce l’arrivée du titre Gerrrms sur la Nintendo Switch pour le 23 juillet à un prix de 9.99€.

Robozarro annoncé sur Nintendo Switch pour $6.99 / €6.99.

Grisaia: Phantom Trigger Vol. 3 le 22 juillet.

Vous incarnez Price, un homme qui a abandonné son humanité pour s’associer avec une entreprise importante : McDade, Bruton & Moore. DISTRAINT 2 est la suite directe du premier jeu. C’est un conte sinistre où il s’agit de reprendre espoir et de trouver sa propre voie. DISTRAINT 2 sort sur Nintendo Switch le 10 juillet pour $8.99 / €7.99.

Paratopic sortira sur Nintendo Switch.

Et pour finir cet article, je vous propose le top des vents sur l’eShop 3DS la semaine passée aux USA:

Software

Pokemon Crystal Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Tomodachi Life Pokemon Yellow Super Mario Bros. 3 Zelda: Ocarina of Time 3D Pokemon Red Pokemon Gold Pokemon Silver 3D Sonic the Hedgehog 2 Pokemon Omega Ruby Super Mario 3D Land Zelda: Majora’s Mask 3D Pokemon Ultra Sun Super Mario World Pokemon Alpha Sapphire Pokemon Blue Super Mario Maker for 3DS Urban Trial Freestyle 2 Pokemon Ultra Moon

Videos