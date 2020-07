Kunai sortira en version physique en octobre sur Nintendo Switch

St-Ouen, le 2 juillet 2020 – La société d’édition The Arcade Crew et les développeurs de TurtleBlaze sont heureux d’annoncer aujourd’hui la sortie physique sur Nintendo Switch de KUNAI, le jeu de plateforme à l’action frénétique, suivant les aventures d’une tablette tactile dans son combat pour prévenir l’annihilation de l’humanité.

La version physique de KUNAI sera distribuée sur le territoire français par Just for Games et paraîtra en octobre 2020, avec en bonus de précommande une jolie boîte, des stickers et un pin exclusif de Tabby, le tout pour 34.99€.

L’annonce de la sortie physique est couplée à la publication d’une bande-annonce donnant un premier aperçu du parti pris esthétique de KUNAI, retranscris dans la version physique, avec des aplats de couleur rouge accentuant les moments les plus excitants du jeu. L’ensemble comprend aussi une illustration du héros du jeu, Tabby, en plein milieu d’un combat, alors qu’il envoie ses ennemis robotiques dans la décharge céleste.

A propos de KUNAI :

Dans KUNAI, on suit Tabby, une charmante tablette tactile ayant pour mission de se dresser comme dernier rempart de l’humanité, face aux infatigables hordes robotisées d’une inventeuse diabolique. L’excitant voyage de Tabby se partagera entre exploration, combats intenses et un tas d’adorables chapeaux. L’action dans KUNAI, rapide et fluide, donne accès aux joueurs à un arsenal mortel, avec un double grappin permettant d’accéder à de nouvelles zones, de se balancer au-dessus des dangers, et de retomber violemment sur des ennemis peu alerte.