The Wanderer: Frankenstein’s Creature disponible sur Nintendo Switch

Une nouvelle aventure narrative dans un monde au design à l’aquarelle à couper le souffle permet aux joueurs de découvrir l’histoire en clair obscur d’un conte légendaire.

Paris – 2 juillet 2020 L’éditeur et coproducteur ARTE, aux côtés du studio de jeu indépendant La Belle Games, ont lancé aujourd’hui leur jeu d’aventure narratif The Wanderer: Frankenstein’s Creature sur Nintendo Switch.

Cette sortie du jeu multi-récompensé (Grand Prix du Bolognaragazzi Digital Award 2020, finaliste des Pegase et Ping Awards 2020) The Wanderer: Frankenstein’s Creature sur Nintendo Switch s’accompagne d’une mise à jour. Notamment au niveaux des contrôles qui soulignent d’avantage les émotions de cet être artificiel, qui ignore la définition du Bien et du Mal.

Au cours de leur voyage à travers l’Europe, les joueurs devront rechercher les origines de la Créature tout en découvrant l’humanité, bien loin de la traditionnelle version “horreur” de cette histoire. En effet, The Wanderer est un vagabond sensible qui suit les pas de l’icône de la culture populaire.

Ce voyage émotionnel est difficile pour la créature comme pour le joueur, car la beauté et la gentillesse sont souvent suivies d’obscurité, de peur et de haine.

“Amateurs de petites expériences et d’introspection, de poésie et d’art, fous de couleurs et mélomanes, vous pouvez y aller sans crainte. Asseyez-vous, coupez tout le reste, et laissez vous embarquer pour un court instant, à travers les pages de cette oeuvre monstrueuse.” Jeux Video.com 16/20

“Candidat naturel au trophée du rookie le plus séduisant de l’année” . (Gamekult)

“Le grand succès du Wanderer est avant tout dû à sa parfaite cohérence.” (Les Inrocks)

“Histoire douce-amère de la solitude et de l’acceptation” (Gamestar / Gloria H. Manderfeld)

Le paysage et la bande son évoluent tout au long du jeu pour mettre en évidence les emotions traversées par la Créature dans ses envies de voyages. Imprégné d’un romantisme sombre, les environnements du jeu sont basés sur des peintures à l’aquarelle artisanales. L’univers du jeu puise ainsi son étonnante beauté dans les peintures du XIXe siècle.

Les joueurs peuvent télécharger The Wanderer: Frankenstein’s Creature sur Switch pour 13,49€ (prix de lancement) puis 14,99€.