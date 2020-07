Une première vidéo de gameplay pour Tennis World Tour 2

Lesquin, le 3 juillet 2020 – NACON et Big Ant Studios sont heureux de dévoiler une première vidéo de gameplay de leur nouveau projet commun : Tennis World Tour 2. Il sera disponible en septembre sur PS4TM, Xbox One, Nintendo Switch® et PC.

Suite à une première collaboration réussie avec Big Ant sur le jeu AO Tennis 2, NACON est ravi de poursuivre ce partenariat avec un studio spécialiste des simulations sportives : « Big Ant est un studio expert des simulations sportives avec qui nous partageons la même vision du jeu que nous souhaitons offrir aux fans de tennis sur la franchise Tennis World Tour. Nous sommes ravis de prolonger ce partenariat et de bénéficier du savoir-faire de ces développeurs passionnés et talentueux », explique Benoît Clerc, Head of Publishing chez NACON.

Tennis World Tour 2 invite les fans à découvrir un jeu de tennis réaliste qui retranscrit les spécificités du sport et son aspect compétitif. Grâce aux nombreux retours d’une communauté forte de plus de 700 000 joueurs, de nombreux aspects du jeu ont été entièrement repensés parmi lesquels un gameplay plus rapide qui met le skill et les nerfs des joueurs à l’épreuve. Les animations plus nombreuses permettent quant à elles d’augmenter la fluidité du jeu et son réalisme.

Le studio Big Ant a également souhaité offrir un contenu encore plus riche aux joueurs sur ce nouvel opus avec l’ajout du double et une nouvelle compétition bien connue des joueurs de tennis, le Tie Break Tens qui consiste à disputer des matchs courts en 10 points gagnants, format idéal pour vivre des matchs intenses et enchainer les parties.

Tennis World Tour 2 proposera l’expérience la plus complète :

Des nouveautés attendues : la possibilité de jouer des matchs en double, jusqu’à 4 joueurs en local ou 2vs2 en ligne, un système de service amélioré et la notion de timing des frappes.

Plusieurs stades officiels dont le court Manuel Santana à Madrid et le OWL Arena à Halle.

1 nouvelle compétition : le Tie Break Tens.

38 joueurs de renom : les plus grands sportifs font partie du casting cette année dont Rafael Nadal, Roger Federer et Ashleigh Barty.

De nombreux modes de jeu : Mode carrière, match rapide, en ligne, tournoi, match classé ou Tie Break Tens, chaque joueur trouvera le format qui lui correspond.

Avec un gameplay plus réaliste et la possibilité d’incarner les plus grandes stars du tennis sur des cours de renommée mondiale, Tennis World Tour 2 est une simulation conçue pour satisfaire à la fois les fans de tennis et les gamers exigeants.