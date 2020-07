INSTANT Sports revient dans une forme Olympique et annonce INSTANT Sports Summer Games pour cet été!

Saint-Ouen, France – 6 juillet 2020 – Breakfirst, Plug-In Digital et Just For Games, sont heureux de vous annoncer une nouvelle version d’INSTANT Sports, INSTANT Sports Summer Games. Cette itération du titre contient 5 nouveaux sports en lien avec les Jeux Olympiques ! En plus de cela, les jeux originaux d’INSTANT Sports sont également inclus, et améliorés !

Découvrez le trailer du jeu :

Instant Sports Summer Games sera disponible le 30 juillet sur le Nintendo eShop et le 31 juillet en version physique, en exclusivité sur Nintendo Switch.

Les précommandes des versions physiques sont d’ores et déjà ouvertes ! Les précommandes digitales sur le Nintendo eShop débuteront le 16 juillet prochain.

Caractéristiques d’INSTANT Sports Summer Games :

Tout le contenu d’INSTANT Sports est inclus.

5 sports supplémentaires, inspiré des Jeux Olympiques, s’ajoutent à la liste, amenant le total de sports à 11 : Course de relais, saut en hauteur, javelot, triple saut, tir à l’arc, tennis, course de haies, foot, baseball, rafting et bowling.

Des améliorations ont été apportées aux jeux originaux : contrôles améliorés, nouveaux angles de caméras, rééquilibrage et encore plus de customisation !

Amusant pour toute la famille : jouable en multijoueur offline jusqu’à 8 joueurs !

Motion-Gaming : Prenez la manette et effectuez les mouvements. C’est le party-game le plus “accessible” de la Nintendo Switch !

Améliorez vous sans cesse et battez vos propres records !

Débloquez de nombreux éléments de customisation pour votre avatar !

INSTANT Sport Summer Games apporte davantage de jeux pour vous amuser en famille cet été !

À propos de Breakfirst :

Breakfirst est un studio français originaire de Lyon. Fondé en 2009 par Benoît Auguin, le studio est un acteur majeur dans le motion-gaming, apportant au jeu vidéo une touche de réalité. Le studio a travaillé l’an dernier sur le jeu INSTANT Sports sur Nintendo Switch, et travaillent désormais sur l’itération estivale du titre INSTANT Sports Summer Games.

A propos de Plug-In-Digital :

Créé en 2012, Plug In Digital est un des leaders mondiaux de la distribution digitale de jeux vidéo. Nous accompagnons les éditeurs et les studios dans l’optimisation de leurs ventes dans le monde entier sur PC, consoles et mobiles.

Plug In Digital est un partenaire de l’ombre de succès comme Dead Cells, Furi ou Zombie Night Terror et un partenaire clé de sociétés de premier rang dans le jeu vidéo mondial comme Paradox Interactive, Bandai Namco, SNK, Konami ou Curve Digital.

Plug In Digital est également éditeur de jeux vidéo sur PC et consoles sous la marque Dear Villagers.