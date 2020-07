Les compétitions virtuelles de TT Isle Of Man – Ride On The Edge 2

TT Isle of Man Ride on the Edge 2

Lesquin, le 6 juillet 2020 – Le mois de juin fût intense pour les joueurs de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 ! La simulation de moto a été le théâtre d’une course entre les pilotes de la compétition officielle, ainsi que d’un tournoi entre les joueurs PlayStation®4 et PC. Retour sur ces compétitions virtuelles qui se sont tenues en lieu et place du Tourist Trophy de l’île de Man 2020, annulé à cause du Covid-19.

Une première épreuve a réuni du 2 au 6 juin huit équipes composées de pilotes officiels et de joueurs dans le cadre du « TT Lock-in », le programme de divertissement organisé par le gouvernement de l’île de Man. Le pilote Davey Todd, consultant sur le jeu TT Isle Of Man – Ride On The Edge 2 s’est imposé avec un chrono de 15mn44.

Julien Toniutti, également consultant sur le jeu, a déclaré : « Je suis vraiment content d’avoir pu être sélectionné pour le TT virtuel 2020. C’était génial pour plusieurs raisons. D’abord, parce qu’après les séances avec les développeurs de KT Racing en 2018 et 2019 ainsi qu’une présentation presse en 2020, le TT virtuel m’a permis de voir et de vivre le projet TT2 de A à Z. Ensuite, grâce au TT virtuel, je fais mon meilleur résultat au Tourist Trophy (6ème position). Bon, il faut dire que mon coéquipier a fait le meilleur chrono de tous les joueurs, ça aide ! Enfin, avec 3 chutes dans mon tour enregistré, il est appréciable de voir que je n’ai absolument rien, ce qui est impossible lors du vrai Tourist Trophy. De ce fait, TT Isle Of Man – Ride On The Edge 2 est le meilleur simulateur pour s’entrainer au vrai Tourist Trophy ».

La seconde compétition réservée aux joueurs du monde entier de TT Isle Of Man – Ride on the Edge 2 entre le 13 et 29 juin a rassemblé près de 700 participants et s’est déroulée en trois manches. En décrochant le record lors des deux premières étapes, Dennis K. était le grand favori, mais a finalement terminé 3ème du classement final. Cette contre-performance malheureuse est notamment dû à une blessure, quelques heures seulement avant la phase finale.

L’issue de cette finale s’est jouée dans un mouchoir de poche, avec 3,4 secondes d’écart entre les 2 premiers après 1h28mn de course. Samuel, un Espagnol de 31 ans joueur de jeux vidéo et pilote de moto depuis 15 ans, a échoué de peu à monter sur la première place du podium, mais obtient une remarquable seconde position.

C’est finalement Ludvig, un Suédois de 22 ans, qui a obtenu la 1ère place avec un chrono de 1h28mn56s. Il a déclaré : « Bravo à tous les participants, qui n’ont eu de cesse de repousser leurs limites et partager des astuces. Je n’aurai jamais gagné sans cela ». Fan de motocross et pilote de moto, il avait pour habitude de suivre le Tourist Trophy depuis son écran. Il pourra bientôt vivre cet événement grâce au grand prix : un voyage pour 2 pour assister au Tourist Trophy 2021 ! Les 2ème et 3ème remportent respectivement un casque Arai Edition Limitée du TT 2020 et un pack merchandising RST.