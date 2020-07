Rumeur: une nouvelle étape de franchie dans le developpement de Zelda: Breath of the Wild 2

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Nintendo est très discret à propos de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 depuis son annonce, et les fans sont extrêmement impatients de découvrir de nouveaux détails. Bien que Nintendo reste silencieux comme à son habitude, il semble que certaines personnes impliquées dans le projet se soient lâchée…

Le podcast espagnol “A Coffee With Nintendo” a récemment interviewé Marc Navarro et Nerea Alfonso, les acteurs des voix de Revali et Zelda. Au cours du podcast, il semble que les deux fassent mention de leur travail sur le doublage espagnol pour la suite en cours de réalisation. Il semble que le boulot soit terminé.

Petite annonce rapidement suivi d’une petite clarification, le duo disant qu’il n’est pas vraiment sûr d’être autorisé à partager cette information. Si cette information est vraie, alors The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 pourrait être bien plus avancé que prévu…