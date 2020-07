Death Crown annoncé sur Nintendo Switch

Le jeu sortira sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 12 novembre et proposera inclu de base les deux DLC, Era of Human (déjà gratuit sur Pc) et Demonic Menace (qui sortira en novembre, en même temps que les versions consoles). Autre information, le jeu a récemment reçu une traduction complète en Français, et la version console sortira donc dans notre langue.

Death Crown est un jeu minimaliste de stratégie en temps réel dans un style 1bit où vous jouez la Mort elle-même, commandant ses légions de la mort et punissant le Royaume de l’Humanité pour son orgueil.

Caractéristiques principales:

Un gameplay stratégique clair. Tout est très simple : vous avez des casernes produisant des troupes, des mines produisant de l’or, et des tours protégeant vos bâtiments. Chaque bâtiment fait partie intégrante de votre succès !

Multijoueur local. Punir les pitoyables mortels en coopération avec un ami est toujours plus amusant ! Après ça, vous pouvez toujours vous mesurer dans le mode PVP.

Un style visuel mémorable. Sérieusement, combien de jeux de stratégie 1bit connaissez-vous ?

Une histoire unique. Améliorez vos troupes, marchez sur les terres de vos ennemis en semant la mort et la destruction, contemplez la chute du Royaume de l’Humanité dans la campagne à couper le souffle.

L’Histoire

À la fin de la guerre millénaire, lorsque tous les cimetières débordaient de corps des défunts, arriva celui qui se nommait le Roi. Grâce à sa volonté inflexible, le Roi réussissa à soumettre et unifier toutes les terres. Le Royaume est apparu, et l’ère de l’Humanité débuta. Le Roi dirigeait avec sagesse et équité, mais son temps sur ces terres s’était écoulé : la Mort elle-même vint pour lui. Mais la volonté du Roi fut telle qu’il contesta la Mort. Il devint si fier qu’il en humilia la Mort elle-même. L’idée d’un pouvoir écrasant et de l’immortalité ne quittait pas son esprit. Le Roi réalisa que ce pouvoir sur le vivant n’était pas assez pour lui. Le Roi décida de récupérer le puissant artefact nommé la Death Crown. C’est ainsi que commença la Guerre de la Death Crown.

Présentation du DLC Demonic Menace:

Le roi est tombé. L’Humanité a subi une défaite écrasante dans la guerre contre la Mort. Mais ils n’étaient pas tous prêts à accepter cette situation. Le groupe des sorciers du roi a décidé de venger pour cette humiliation. Ils ouvrirent un ancien portail et appelèrent des hordes de démons à la rescousse. Menez l’invasion des démons et descendez dans les donjons des morts-vivants géants pour affronter la mort. Ce DLC ajoute notamment :