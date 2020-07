Mittelborg: City of Mages à la fin du mois sur Nintendo Switch

Mittelborg est le cœur de ce monde et des milliers d’épées lui sont destinées. Monstres, nomades, mercenaires, morts-vivants et esprits rebelles – le Chaos ne dort pas et assiège l’Univers. Collectez des ressources, préparez-vous aux tempêtes, gardez des gardes sur les murs et des mages dans les tours. Pendant que beaucoup de sang coule, souvenez-vous de ce qui est en jeu. Il vaut mieux verser un gallon de sang que de perdre une seule feuille de l’Arbre de l’Ordre.

Le jeu sortira sur l’eShop de la Nintendo Switch le 24 juillet pour 7,99 € (ou $8.99 aux USA). Les précommandes sont déjà ouvertes sur la boutique en ligne comme sur le site de Nintendo.fr.

Pensez et régnez !

Mittelborg réclame votre montre sans faille, chancelier ! Différents événements vous obligent à prendre des décisions difficiles tout le temps. Qui sacrifierez-vous: un guerrier ou un mage ? Exécutez-vous ou pardonnez-vous ? Dépenser de l’éther pour les réparations ou les améliorations d’armes ? Le pouvoir est un lourd fardeau. Protégerez-vous le plus sacré, ou le tremperez-vous dans le sang …

Combattez, mourez, combattez à nouveau !

La vie humaine ne vaut rien où des vagues de Chaos envahissent les côtes de l’Ordre. Il est si facile de mourir ici et personne ne s’inquiète pour demain. Personne sauf toi ! Tu es l’immortel. Chaque renaissance est une nouvelle connaissance. Vous affinez la stratégie et enregistrez toutes les expériences précédentes, et cela vous aidera à endurer un peu plus longtemps cette fois.

Le monde est immense.

Vous commencez une longue et dangereuse aventure. Il y aura des dizaines de mondes et de races hostiles, des centaines d’événements uniques, des milliers de destins et d’histoires entrelacés … et vous devez prendre tous les risques et faire les bons choix.

Musique – une magie puissante !

Sire, votre règle est accompagnée de 10 bandes originales d’orchestre. Avec la musique, vous réussirez à coup sûr !