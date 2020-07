Monster Rancher 2 annoncé sur Nintendo Switch

Le portage premier Monster Rancher est sorti au Japon l’année dernière, sans jamais arriver chez nous.

Koei Tecmo va sortir au Japon cet automne le jeu de simulation amélioré pour l’élevage de monstres, Monster Rancher 2 ( initialement intitulé Monster Farm 2 (モンスターファーム), qui comporte de nouveaux éléments et des améliorations. Le jeu sortira sur Nintendo Switch, iOS et Android. Monster Rancher 2, qui comporte plus de 400 monstres, a été lancé pour la première fois sur PlayStation en février 1999. Un an plus tard, ce second opus, sous le titre Monster Rancher, sera le premier opus de la série à voir le jour en Europe.

Monster Rancher 2 possède un gameplay assez semblable à son prédécesseur mais quand même plus développé. Le jeu est développé en 3D dans sa quasi-totalité, et les différentes variétés de monstres présentés dans le jeu sont beaucoup plus animés que dans le précédent opus. a l’époque, le jeu était rétrocompatible, et les monstres créés dans le premier opus pouvaient être inclus, reste à savoir si ce portage proposera la même option. Reste à savoir aussi si le jeu arrivera en Europe, comme à l’époque.