MX vs ATV All Out annoncé sur Nintendo Switch pour septembre

Tous les véhicules tout-terrains pour vous ! MX vs ATV All Out vous offre l’expérience complète de la course hors-piste et son style de vie. Adaptez votre style dans votre propre atelier, faites du freeride dans de vastes environnements et participez aux plus grands championnats !

MX vs ATV All Out est annoncé sur Nintendo Switch pour le 1er septembre.

Faites votre choix parmi les motos et les quads, adaptez votre style dans votre propre atelier et foncez à travers de vastes mondes ouverts pour prendre la tête dans divers modes de jeu ! Le mode Freestyle inédit vous permet de triompher avec classe grâce à des figures démentes ! Ou risquez le tout pour le tout pour prouver votre talent en multijoueur !

Fonctionnalités :