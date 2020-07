Street Power Football – Nouveau trailer

Avec les ambassadeurs de panna – Anas Boukami, Ahmed Rakaba, Kristoffer Liict et Easyman

PARIS, FRANCE – Le 8 Juillet 2020 – SFL Interactive et Maximum Games sont heureux de dévoiler le trailer inédit de gameplay sur le mode panna de leur prochain jeu de football freestyle et d’arcade Street Power Football.

Montez sur le ring et disputez des matchs endiablés de panna ! Le trailer révèle, entre autres, les mouvements épiques de panna, propres aux figures renommées de la discipline qui seront représentées dans le jeu.

Street Power Football met en scène les meilleurs ambassadeurs mondiaux du football freestyle, du panna et du football de rue. Les athlètes les plus talentueux du panna rejoignent la prestigieuse liste annoncée précédemment : Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle, Soufiane Bencok, Aguska Mnich, Michal Rycaj, Yoanna Dallier, Andreas Freestyle, Yo Katsuyama, Kazane Flower Boy Shimazaki, CrisFreestyle, Peter Karasek, Laura Biondo, ou encore, Boyka Ortiz.

France : le Champion du Monde de panna, Anas Boukami

le Champion du Monde de panna, Anas Boukami Allemagne : Ahmed Rakaba, Champion du Monde et MVP de la Ligue de Tango

Ahmed Rakaba, Champion du Monde et MVP de la Ligue de Tango Danemark : Kristoffer Liicht, incroyable joueur de panna et fondateur de la « Copenhagen Panna House »

Kristoffer Liicht, incroyable joueur de panna et fondateur de la « Copenhagen Panna House » Pays Bas : le Roi du PannaEasyman (Jeand Doest)

Street Power Football introduit les mouvements freestyle et signatures emblématiques de chaque ambassadeur et propose d’en faire l’expérience au cœur des terrains de jeu les plus représentatifs de la discipline, dans le monde entier ! Bientôt de nouvelles annonces à ne pas rater sur le sujet !

Street Power Football allie style créatif et action bien trempée, pour une expérience de jeu de football et d’arcade unique. A travers ses six modes de jeu distincts, le jeu propose une multitude d’options de personnalisation de son équipe, de la musique survoltée, et bien plus encore !

Street Power Football sortira le 25 Août en magasin et sur les plateformes en ligne, sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.